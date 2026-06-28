ストック買いするくらい愛してます！平日夜にあると助かる〜！簡単うまい100均お手軽グルメ

仕事や家事で疲れた日は、献立を考えるのも調理するのもひと苦労。そんな日にサッと用意できる食品があると便利ですよね。ダイソーで見つけたレトルト食品は、ひと手間加えるだけで食べ応えのあるメニューに変身。ストックしておけば「今日は何も作りたくない…」という日にも頼りやすく、手軽に温かい食事を楽しめます。

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商品情報

商品名：ニチレイ ピリ辛ユッケジャンスープ

価格：￥108（税込）

内容量：100g（2人前）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902130812439

レトルトだから簡単！10分で作れる♪ダイソーの『ニチレイ ピリ辛ユッケジャンスープ』

手軽に作れて、おかずにもなるスープを探しているなら、『ニチレイ ピリ辛ユッケジャンスープ』は注目したい商品です。筆者はダイソーの食品売り場で見つけて、108円（税込）で購入しました。

100g入りのレトルトパウチで、1袋で2人前が作れます。

作り方はとても簡単です。鍋に250mlの水、またはお湯を入れ、中火でパウチの中身を加えて混ぜながら沸騰させます。

その後、強火にして溶き卵1個分を流し入れ、ひと煮立ちすれば完成。調理時間の目安は約10分で、忙しい日でも手早く作れるのが魅力です。

ピリ辛でも食べやすい！アレンジしやすくストックにも便利！

辛すぎない味付けなので、ピリ辛スープが好きな人なら美味しく食べられると思います。金華ハムエキスのコクと牛のだしの旨みがしっかり感じられ、ご飯が進む味わいです。

具材はたけのこ、にんじん、しいたけ入り。量は控えめですが、しいたけのだしの風味と、たけのこのシャキシャキした食感がアクセントになっていておいしいです。

とろみがあるので、お腹にもほどよくたまります。にんにくの香ばしい香りも食欲をそそり、レトルトとは思えない満足感があります。

さらに、牛肉や長ねぎを加えれば食べ応えもアップ！ご飯を入れて、ユッケジャンクッパにするのもおすすめです。

水と一緒に鍋で温めて卵を加えるだけなので、「あと一品欲しい」という場面でもさっと用意できるのが魅力。平日夜の時短ごはんにも便利です。

スープで戻せる春雨を加えると、さらに満足感のある一品になります。疲れて帰宅した日でも、短時間で温かい食事が作れるので助かります。

大手通販サイトでは40袋入りで4,780円ほどのセットも販売されていますが、ダイソーなら1個ずつ購入できるのも嬉しいポイントです。

今回は、ダイソーの『ニチレイ ピリ辛ユッケジャンスープ』をご紹介しました。1個108円（税込）なので試しやすく、気に入ったら必要な分だけ買い足せます。

評価も高めで、筆者も思わずストック買いしたくなったお気に入りの商品です。ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。