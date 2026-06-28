そのアイシャドウ古見えします！誰でも今っぽ顔になれる似合いカラーの選び方＆塗り方

ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。メイクが古っぽく見える原因は、実はアイシャドウかもしれません。今っぽ顔になれるアイシャドウの選び方と、誰でも垢抜けて見える塗り方をご紹介します。

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今っぽ顔になれるアイシャドウの選び方

今っぽい顔になれるアイシャドウの選び方のポイントは以下の4点です！

・肌馴染みの良いベージュ系カラー

・淡めの発色や透け感のある発色のもの

・締め色が濃すぎないもの

・ラメは繊細なツヤ感のあるもの

締め色が濃かったり、ギラギラした大粒のラメを使ってしまうと一昔前のアイメイクに見えてしまいます。

オススメのアイシャドウはこちらです。

CEZANNE ペールトーンアイシャドウ 01 コットンベージュ

B IDOL THE アイパレR 06 本能のヌードベージュ

2aN ベターミーアイパレット 23 サンディビーチ

イエベの方がベージュ系のアイシャドウを選ぶ際は淡く透け感のあるアイシャドウを選ぶと抜け感が出ます。

ブルベの方がベージュ系のアイシャドウを選ぶ際は、透け感のあるピンクベージュ系のものを選ぶと失敗しにくいです！

今っぽ顔になれるアイシャドウの塗り方

今回はCEZANNE ペールトーンアイシャドウ 01を使ってメイクしていきます。

．戞璽好ラーをアイホールと下まぶた全体に塗ります。

◆｜羇嵜Г鯡椰の方向から目頭にかけて塗ります。

締め色を目尻の1/3にだけ塗り、下まぶたのキワにもチップで細く塗ります。

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ァ．▲ぅ轡礇疋Δ猟め色や涙袋ペンシルなどで涙袋の影を描きます。

Αー蟒5で描いた涙袋の影を細めのブラシで上に向かって軽くぼかしていきます。

А｜羇嵜Г鮃めのブラシにとり、涙袋の上にふんわり重ねてぼかします。（ベージュやピンクベージュ系の淡いカラーを使うと肌馴染みが良いです◎）

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完成！

いかがだったでしょうか？今回は今っぽ顔になれるアイシャドウの選び方と塗り方を紹介いたしました。

今っぽい垢抜けた目元になりたい方はぜひ試してみてください♪