もっと早く知りたかった！「しかもニトリより安い！」敷くだけで楽になる100均便利グッズ

電子レンジの汚れや傷つきが気になる…そんな悩みを解消してくれる便利グッズ『電子レンジマット』をダイソーで発見しました。庫内に敷くだけで、汚れや傷つきを防いでくれて家事が楽に！ニトリで似た商品が500円近い価格で販売されていますが、ダイソーなら300円とお得ですよ！洗って繰り返し使えるので経済的です。

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商品情報

商品名：電子レンジマット（シリコーン、40cm×30cm）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：横40cm×縦30cm

耐冷／耐熱温度（約）：−30℃／200℃

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480674773

電子レンジが使いやすくなる！ダイソーのキッチン便利グッズ

今回は、ダイソーで見つけた『電子レンジマット（シリコーン、40cm×30cm）』をご紹介します。

電子レンジ、特にオーブンレンジなど回転皿がないものだと、汚れや傷が付きやすいのが気になりますよね。これは、そんな悩みを解消してくれる便利なアイテムです。

330円（税込）。ニトリでは似たようなマットが500円近い価格で販売されているため、こちらのほうが価格的にお得です！

素材はグラスファイバーとシリコーンが組み合わせられています。

簡単に折れ曲がるほど柔らかいので、使用しないときはくるくると巻いて保管することができます。

『電子レンジマット』の使用方法や使い心地は？

使い方は簡単で、電子レンジ庫内に敷くだけでOK。

シリコーンの特性上、ピタッと貼りつく感じで設置しやすいです。かといって、糊のようにベタベタすることもなく扱いやすいです。

食材を加熱する際は、どうしても油や汁などがこぼれることが多く、気づくとかなり汚れがこびりついてしまうことが多々…。拭いても落ちにくく、毎回ストレスに感じていました。

ですが、この電子レンジマットを敷くだけで、汚れを防止してくれるので掃除が楽ちん！マット自体が汚れても、食器用洗剤で丸洗いできて清潔を保ちやすいです。

また、食器や庫内が傷つくのを防止してくれる効果も。滑り止めとしても力を発揮してくれるので、より安心して電子レンジを使用できます。

今回は、ダイソーの『電子レンジマット（シリコーン、40cm×30cm）』をご紹介しました。

洗って繰り返し使えるので、お財布に優しい点も魅力的！快適度がぐんとアップするので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。