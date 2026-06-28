画期的なショルダーストラップ売ってた！身軽にお出かけしたい人に試してほしい100均の新商品

ダイソーのモバイルグッズコーナーで見つけた『平紐ロングストラップ（カラビナ付）』は、ショルダーストラップ＋吊り下げ用カラビナ紐付きの画期的な新商品。お財布ポーチとハンディファンの2つ持ちが叶って身軽に出かけられるのがポイントです。220円とは思えない優秀グッズを実演レビューします♡

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商品情報

商品名：平紐ロングストラップ（カラビナ付）

価格：￥220（税込）

長さ：約94cm〜138cm（調節可能）

材質：ポリエステル

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480556192

ダイソーの『平紐ロングストラップ』が画期的すぎる！

ダイソーのモバイルグッズコーナーで目に留まったのが、こちらの『平紐ロングストラップ（カラビナ付）』。ショルダーストラップに、カラビナ付きの吊り下げ紐がもう1本セットになった画期的な新商品です。

素材はポリエステルで、手で引っ張っても伸びにくく丈夫な作り。価格は220円（税込）と、ダイソーの中でもちょっとお高めですが、機能性を考えるとお値段以上のクオリティです。

普通のショルダーストラップなら「肩から下げる」までですが、こちらは吊り下げ紐に小物をぶら下げて持ち歩けるのが大きなポイント。

お財布ポーチを肩から下げつつ、ハンディファンやスマホ、パスケースなどを一緒に吊り下げて「2つ持ち」が叶うんです。

カラビナ付きの吊り下げ紐は、別途長さ調整ができる仕様で、Dカンでスライドさせることで、好みの位置に小物を調整できます。

さらに、吊り下げ用ループが付いているので、手持ちのカラビナなどを取り付けられるのも嬉しいポイント！

吊り下げ紐付きで2つ持ちが叶う使い方

ストラップ本体は約94cm〜138cmまで長さ調節が可能。最長にすると、身長165cmの筆者でちょうどおへその下くらいにバッグがくる長さでした。男女問わず幅広い体格に合わせて使えそうです。

筆者はお財布ポーチを肩から下げて、今の季節絶対に持ち歩きたいハンディファンをカラビナ紐に吊るしてみたところ、必要なものにすぐアクセスできて快適。旅行のお供にもぴったりなアイテムです。

吊り下げ紐の長さが十分にあるので、ハンディファンをそのまま手元に下ろして使ったり、スマホをぶら下げてサッと取り出せるようにしたりと、シーンに合わせて使い分けができます。

軽めのアイテム向き！気になるポイントも正直レビュー

使ってみて気になった点もシェアしておきます。1本で吊り下がっている形なので、あまり重いものを吊るすと、重さでぶらぶら揺れて歩きにくく感じる場面がありました。

また、Dカン部分が重さで少し緩んできやすく、長さ調整がしづらく感じることも。

重くて大きいスマホ・ハンディファンや大きめのポーチを吊るすよりは、パスケースなどの軽めで小型のアイテムを吊るす使い方のほうが、歩きやすく快適でした。

素材自体は丈夫なので、軽めの小物を組み合わせれば長く愛用できそうな安心感があります。

今回はダイソーの『平紐ロングストラップ（カラビナ付）』をご紹介しました。「2つ持ちはしたいけれど、できれば軽快に身軽に動きたい」という方にはまさにぴったり。

「ハンディファンやスマホをサッと取り出したい」「お財布ポーチを肩から下げつつ夏アイテムを一緒に持ち歩きたい」「旅行や買い物で両手をフリーにしたい」、そんな方に試してほしい一品です。

気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。