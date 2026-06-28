ホームページなし、滝つぼが温泉、家族だけで営む宿。宮城の山奥で滝の轟音を浴びる、自然そのものの温泉体験

ホームページはなく、予約は電話のみ。家族だけで運営する宿は「効率化」や「デジタル化」とは無縁の昔ながらの宿だ。だからこそ、日常のドロドロを洗い流してくれるデトックス力はケタ違い。宮城県・鬼首（おにこうべ）温泉の吹上温泉 峯雲閣の“滝つぼの湯船”で大自然にどっぷり浸かってきた。

聞こえるのは滝と川音、鳥のさえずりだけ

手前に混浴の露天風呂、奥に仙人風呂

宮城県にある温泉地のなかで最北端にある、鳴子温泉郷。その5つの温泉地の中でも、もっとも奥まった秘境が鬼首温泉だ。鳴子温泉から車で15分。山深くへと分け入ると、空気の色が変わる。

周囲には噴気が立ちのぼる地獄谷、しぶきを上げる間欠泉。まるで異界の入り口に迷い込んだような、神秘的な気配が漂う。妖怪がふっと姿を現しても不思議ではない。

この地にある5軒の宿のひとつ、「吹上温泉 峯雲閣」の名物は、なんと“滝つぼの温泉”。朝5時半、クリーム色の河原の石を踏みしめながら滝つぼへ向かう。露天風呂を抜けると、足元には石ころが転がる川原が広がり、滝の音がザアザアと響く。

新緑のまぶしい緑、ルビー色のツツジ、ウグイスの声。大自然に包まれて、滝の前に腰を下ろすと、そこは驚くほど温かい。 飛沫を浴びながら浸かる湯は、まさに“自然そのもの”。

カルデラ火山が生んだ熱

温泉が流れる溝を木の板でふたをしている

荒雄岳を中心に外輪山が囲むカルデラ地形。荒雄川が反時計回りに流れ、地獄谷では100℃近い高温泉が湧き出す。 峯雲閣の露天風呂と内風呂には、高温のお湯が板で覆った水路を通り、引き湯されている。

「板の下には、熱々の源泉が流れてますから、足をつけないでくださいね」 そう注意され、おそるおそる歩く。

黒い岩肌を伝って、勢いよく水が流れ落ちる仙人風呂

滝つぼから、白い湯煙が上がっている。そう、ここが湯船なのだ。「仙人風呂」という。訪れた5月は熱すぎず、長湯にちょうどいい温度だった。滝の落差は3〜4ｍほどだろうか。こんなに近くで滝に寄れることはめったにない。

近づくと、バブルバスのように筋肉がブルブル揺れ、マッサージ効果がすごい。 そして何より、滝の轟音が心を揺さぶる。 非日常の世界に身を置くと、日々の悩みが驚くほど小さく思えてくる。

夏場は、熱すぎて休業の可能性も

自然の温泉ゆえ、湯温は天気次第。 地獄谷の高温泉に山の水が混ざり、滝となって流れ落ちるが、夏は外気温の影響で温度が上がりすぎることも。

「6月上旬から温度が上がり、夏は熱すぎてお休みすることもあります」。 2012年、白鵬が観光ポスター撮影で入った時は48℃だったという。

さらに夏はアブも出る。「野天風呂なのでアブが出ます。それでも大丈夫ですか」と予約時に必ず確認するそうだ。

家族だけで営む、効率と無縁の宿

宿を切り盛りするのは高齢の両親と長男、時々娘さん。 「家族だけでやっているので、週3〜4日の営業です。熱すぎると休業になることもあります」 この“自然と共に生きるスタイル”が、逆に心をほどいてくれる。

ただし、「高温で入れない」のは残念すぎるので、やっぱり訪れるなら、春か秋が狙い目かもしれない。

混浴露天風呂からも滝が見える

泉質は無色透明の単純温泉。湯口には白い石灰成分がびっしり。 露天風呂は深さもあり、滝を眺めながら開放感たっぷりの湯浴みが楽しめる。

早朝、誰もいない露天風呂で思わず泳いでしまった。 新緑の光が目に優しく、鳥の声が重なり合う。自然に溶け込む時間は、何にも代えがたい。

女性用内風呂。温泉は無色透明のクセのない、単純温泉

鬼の首が飛んできた？

鬼首の地名は、平安時代の武将・坂上田村麻呂に由来する。「蝦夷の大武丸を討ち、その首が泣きながら飛んで落ちた場所から温泉が湧いた」という伝説が残る。 征服した側の物語ではあるが、東北らしい「鬼」の文化が息づく地名だ。

夕食は山菜のお浸しや猪肉など

山の恵みを味わう夕食

客室はわずか8室。鳥の声と川音がBGMだ。 夕食には山菜のお浸し、鹿肉、猪肉など、山の宿らしい素朴で上品な手作り料理が並ぶ。

玄関には明治の柱時計と仙人風呂の絵。 「オーバーホールしたけれど、3年前からもう動かなくなってしまいました」とのこと。現代のスピード社会で疲れた心をときほどすには、こんなふうに時がゆっくり流れる宿に身を置くといい。

玄関入り口の年代ものの柱時計

『吹上温泉 峯雲閣』

住所：宮城県大崎市鳴子温泉鬼首吹上16

電話：0229-86-2243

宿泊料金：1泊2食1万2976円（一人宿泊の場合1万5396円、1室2名利用時、消費税・入湯税込）〜+宿泊税300円〜

日帰り入浴：500円（10〜13時）

文・写真／野添ちかこ

温泉と宿のライター、旅行作家。「心まであったかくする旅」をテーマに日々奔走中。「NIKKEIプラス1」（日本経済新聞土曜日版）に「湯の心旅」、「旅の手帖」（交通新聞社）に「会いに行きたい温泉宿」を連載中。著書に『旅行ライターになろう！』（青弓社）や『千葉の湯めぐり』（幹書房）。岐阜県中部山岳国立公園活性化プロジェクト顧問、熊野古道女子部理事。

【画像】まるで別世界。深緑の大自然につつまれた滝つぼの温泉（7枚）