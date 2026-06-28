「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「2000年以降の仮面ライダーシリーズで主演した男優ランキング」に関する調査を実施。2位は「竹内涼真」、では1位は？ （サムネイル画像出典：竹内涼真さんの公式Instagram）

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「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「2000年以降の仮面ライダーシリーズで主演した男優ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！

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2位：竹内涼真


2位は、俳優の竹内涼真さんでした。

2014年10月から2015年9月にかけて放送された『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）で連ドラ初主演を飾り、元警視庁捜査一課の泊進ノ介役を演じました。2026年1月期のドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で主演を務めたほか、同年4月から5月に上演されたミュージカル『奇跡を呼ぶ男』でも主演を務めるなど、目覚ましい活躍を見せています。

1位：菅田将暉


1位は、俳優の菅田将暉さんでした。

2009年9月から2010年8月に放送された『仮面ライダーW』（テレビ朝日系）で俳優デビューにして連ドラ初主演を果たし、フィリップ役として桐山漣さんとW主演を務めました。2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に竹中半兵衛役で出演しているほか、同年6月19日に公開された映画『黒牢城』では黒田官兵衛役を演じるなど、多方面で高い評価を得ています。
(文:All About ニュース編集部)