志摩スペイン村（三重県志摩市）は、サッカーRPGゲーム『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』とのコラボイベント「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード 〜情熱のイナズマフィエスタ〜 in志摩スペイン村」を2026年7月4日〜9月17日の期間に開催する。

【画像】「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード 〜情熱のイナズマフィエスタ〜 in志摩スペイン村」コラボメニュー、グッズ

"情熱のスペインとサッカー"をテーマに、闘牛士やフラメンコなどの華やかなスペイン衣装を身につけたキャラクター「笹波雲明」らのオリジナル描き下ろしイラストを用意。スタンプラリーやコラボアトラクションを実施するほか、コラボグッズおよびメニューの販売、フォトスポットの設置などを展開する。

コラボイベントあらすじは、こうだ。

スペインの情熱が息づく村で、伝説のサッカーを体験せよ――

異国情緒あふれる志摩スペイン村に招集された「あなた」。

イナズマイレブンの仲間たちと一緒に

情熱と情熱がぶつかり合う、特別な夏を過ごそう！

スタンプラリー「情熱の国でつなげ！ゴールへのパスラリー」は、異国情緒たっぷりのパーク内を巡りながら4つのスタンプを集める。全てのスタンプを集めると「ビッグ缶バッジ」がもらえる。

スタンプ設置場所には8人のキャラクターのミニパネルを設置。ホテル志摩スペイン村には、おまけのスタンプと南雲原中学校メンバーのミニキャラクターの集合パネルが設置される。参加費は1500円（税込）。



アトラクション「フィエスタトレイン」では、キャラクターの特別アナウンスを放送する。

パークを満喫するキャラクターたちのトークを聞きながら、一緒にアトラクションに乗っているような気分を楽しめる。

コラボメニューやコラボグッズも充実

期間中は全10種のコラボメニューが園内飲食店に登場。キャラクターたちの必殺技や、中学校がモチーフとなっている。

提供店舗とメニューは以下の通り。

【レストラン「エル パティオ」】

「南雲原中パエリャセット」（3600円）

「雷門中パエリャセット」（3600円）



【ジャパニーズレストラン「的矢」】

「桜咲丈二の剛の一閃！冷やしかき揚げうどんセット」（2600円）



【ピッツェリア「ピザ ラ ロハ」】

「忍原来夏のぐるぐるシュートピザ」（2400円）

「木曽路兵太のサンライズカーニバルピザ」（2400円）



【レストラン「アミーゴ」】

「円堂守のゴッドハンド塩ラーメン」（2800円）



【カフェ「ミ カサ」】

「豪炎寺修也のファイアトルネードドリンク」（1400円）

「鬼道有人のイリュージョンボールドリンク」（1400円）

「吹雪士郎のエターナルブリザードドリンク」（1400円）



【チュロスのお店「チュレリア」】

「笹波雲明のカステラチュロパフェ」（1600円）

コラボメニューを購入すると、特典ノベルティ「特製コースター」（全8種ランダム）がプレゼントされる。なお、「パエリャセット」2種のみコースターが2枚もらえる。

パーク内ショップ「アスタ ラ ビスタ」では、メインキャラクター8人の等身イラストと、18人のミニキャライラストを使用したコラボグッズを販売する。

「等身アクリルスタンド」（全8種、各1760円）

「トレーディング グリッター缶バッジ」（全8種ランダム、単品は550円、8個入りBOXは4400円）

「トレーディング フォトカード」（全8種ランダム、単品330円、8個入りBOXは2640円）

「ミニキャラアクリルスタンド」（全18種、各1430円）

「クリアうちわ」（全8種、各990円）

「トートバッグ」（2200円）

「硬質カードケース」（全8種、各770円）

「ミニタオル」（全2種、各1430円）

「カスタネット」（990円）

「ステッカーシート」（660円）

グッズの購入特典として、1会計につき2000円の購入ごとに「イラストカード」（前半7月4日〜8月10日9種、後半8月11日〜9月17日9種）がランダムで1枚ゲットできる。



また、ファンシーショップ「ファンタシア」ではコラボイラストをあしらったグッズが当たる「イナズマイレブン エアーくじ」を実施。

A賞「B2タペストリー」、B賞「トレーディングアンブレラマーカー」（前半7月4日〜8月10日9種ランダム、後半8月11日〜9月17日9種ランダム）、C賞「トレーディングペナント型ダイカットステッカー2枚セット」（全26種ランダム）のいずれかが当たる。料金は1回880円。

このほか「グエル広場」には、フォトスポットとしてキャラクターのスタンディパネルが設置される。