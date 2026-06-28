２７日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に、プロ野球・日本ハムでチームメートだった糸井嘉男さん（４４）と中田翔さん（３７）が出演。中田さんが先輩の糸井さんに痛烈なダメ出しをした。

引退後、野球スクール用に名古屋市で土地を購入したという中田さん。ＭＣの浜田雅功から「糸井さんに（コーチとして）来てもらう？」と問われると、「来てもらっても指導はできないので、僕やスタッフの横に立っててもらいたい。これだけの体を作らないとプロ野球では活躍できないという見本というか」と答えた。

コーチにＮＧを出された糸井さんは「阪神で臨時コーチしてるからね」と反論したが、中田さんからは「あれはカメラ向いてる時に選手の横に立ってるだけなので。だから（野球スクールにも）来てください」と返されていた。

さらに、中田さんは「糸井さんに直してほしいところはあるか？」との質問に「適当すぎる解説かな」と返答。「また仕事減るやんけ」と口をとがらせる糸井さんに「あれで仕事来たらダメですね」とピシャリ。「この前、甲子園で一緒に解説する仕事があったんですよ、初めて。僕は一生懸命しゃべって、どうすれば聞いてくれてる人が聞きやすくなるかなってしゃべるでしょ。で、パって横見たら、（糸井さんは）ずっと選手名鑑見てる。『こいつ、こんなにもらってんで、年俸』って、どうでもいい話を振ってくるんですよ」とクレームを入れた。

浜田が「俺は見たことあるよ。翔はちゃんとしゃべってるよ」と話すと、糸井さんは「それは本当に僕も驚きました。初めて彼と解説して驚きました。めちゃくちゃうまいですよ」と後輩を絶賛。「やっぱり４番バッターって知識が深いんですよ。途中から実況の方が僕には一切振ってこなくなった。だから暇になったんですよ」と素直に認め、爆笑されていた。