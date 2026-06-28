「salt and pepper」の意味は？素敵な表現の英語のイディオム！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「白髪交じりの」でした！

「salt-and-pepper」は、黒や茶色などの濃い髪に、白髪やグレーの髪が混ざった状態を表す言葉です。

単に髪の色を説明するだけでなく、落ち着いた大人の魅力や渋さを感じさせる表現として使われることもありますよ。

「As I’m getting older, my hair is turning salt-and-pepper.」

（年齢を重ねるにつれて、髪が白髪交じりになってきました）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。