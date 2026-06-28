◆スティーブンフォスターステークス・Ｇ１（日本時間６月２８日朝、チャーチルダウンズ競馬場・ダート１８００メートル、重）

５頭立て（バホウォリアー、フォージドスティールが出走取り消し）ながら、米国ダートの最高峰のメンバーが競い合った。

前走のドバイ・ワールドＣでフォーエバーヤングに勝った２番人気のマグニチュード（牡４歳、米・Ｓアスムッセン厩舎、父ノットディスタイム）が、逃げ切ってＧ１連勝。これで４連勝と本格化を印象づけた。

レースは泥田のような馬場で行われ、Ｊオルティス騎手とコンビのマグニチュードは迷わずハナへ。リズム良く逃げて最後の直線に入り、バエザが迫ってくると、またひと伸び。１馬身１／４差をつけて先頭でゴールに入った。勝ちタイムは１分４８秒０３。

昨秋のペンシルベニアダービーを制した３番人気のバエザ（牡４歳、米・ウィリアム・モット厩舎、父マッキンジー）が２着。昨年の北米年度代表馬で１番人気のソヴリンティ（牡４歳、米・ウィリアム・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）は、直線で伸びを欠いて３着。今年のオークローンＨで復活勝利のホワイトアバリオ（牡７歳、米・ＳジョセフＪｒ厩舎、父レースデイ）は４着だった。

好メンバーが名乗りを上げ、賞金総額は１００万米ドルから２００万米ドル（約３億１３４６万円＝フランスギャロの２０２６年レートから換算）に倍増。１着賞金は１２３万８０００米ドル（約１億９４０３万円）となっている。

同レースはフォーエバーヤングの連覇がかかるブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日、キーンランド競馬場・ダート２０００メートル）のチャレンジシリーズ。勝ち馬のマグニチュードは優先出走権が与えられた。