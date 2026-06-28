駿河男児ジムは２８日、ＪＲ新富士駅前の「ふじさんメッセ」でプロボクシングのイベントを開催する。２７日は富士市内のホテルで前日計量。ふたつの台風が接近して県内は大雨だったものの、全７試合に出場する１４選手が無事に検診などを受けた。

メインのスーパーフェザー級８回戦に臨む、日本同級１位の木村蓮太朗（２９、駿河男児）は５８・９キロ。対戦相手の安村綺麗（２６、泉北）も５８・８キロで計量を一発パスした。

この試合は大橋ジムが企画した「フェニックスバトル・トーナメント」の準々決勝で、優勝賞金は１０００万円。２月の１回戦を４回ＴＫＯで突破した木村は「全試合ＫＯで優勝する」と目標を掲げている。

計量を終えた駿河男児ジムのエースは「調子は過去イチいい。打ち合いになっても足を使った試合でも大丈夫。圧倒して、中盤に倒したい」と自信を見せた。

（里見 祐司）

植松風河（富士市出身、セミファイナルのスーパーフェザー級８回戦に出場する）「本来はフェザー級なので減量は大丈夫でした。観客が盛り上がるような試合がしたい」