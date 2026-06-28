【ナッシュビル（米テネシー州）２７日＝金川誉】

日本代表は２９日（日本時間３０日）の決勝トーナメント１回戦・ブラジル戦に向け、異例の“冒頭非公開”で調整を行った。

通常、代表練習は冒頭１５分ほどをメディアに公開するのが通例だ。しかし、激闘となった１次リーグ第３戦スウェーデン戦から中３日のブラジル戦。疲労回復を最優先するチームは、この日の練習強度を上げることができない。そこで選手たちは、負荷をかけない「歩くほどのスピード」で各ポジションに立ち、パスを回しながらブラジルのスカウティングデータに基づいた攻撃の狙いや対策を緻密に確認した模様だ。

練習後のミックスゾーン。選手たちが口にしたのは、セレソンのエース、ＦＷビニシウス対策だった。

「ビニシウス選手は、守備はあまりしないで前に残ってカウンターを狙ってくる。そのため（日本が）コンパクトさをキープできなくなったり、攻めることはできるけど、後ろが空いてしまったりすると思う。そのリスク管理をしないと、難しい試合になる。そこにどれだけ人数をかけてやるのかが大事」

ＭＦ鎌田大地がそう警戒を強める通り、１次リーグ３試合で４ゴールを叩き出しているブラジルの背番号７が放つ存在感は強烈だ。左サイドからのスピードあふれるドリブルと、高精度のフィニッシュは驚異だ。だが、日本の選手たちはおびえているわけではない。ＤＦ板倉滉は「彼をフリーにさせないリスク管理は当然」とした上で、逆説的な勝機を口にした。

「（ブラジルは）攻撃に全振りしたい選手が多い。守備の局面で言えば、自分たちのビルドアップや攻撃がつけ入る隙は必ずある」

全員がハードワークする日本とは対照的に、前線にタレントを残して牙を研ぐブラジル。日本はカウンターを受ければ致命傷になりかねないが、それを未然に防ぎ、ボールを握ることができれば、逆に数的不利に陥るブラジル守備陣の脆さを突くことができる。

となれば、この大一番の命運を握るエリアは「日本の右サイド」だ。まずはビニシウスと対峙（じ）する右ウイングバックのＭＦ堂安律、そして右センターバック（ＣＢ）に入るであろうＤＦ冨安健洋（または渡辺剛）が、いかに前を向かせず自由を奪うか。さらに、右ボランチの佐野海舟や右シャドーの伊東純也らも含めた、組織的な網の構築が不可欠となる。

しかし、真の勝負はそこからだ。ビニシウスが守備に戻らないということは、日本の右サイドが攻撃に転じた瞬間、ブラジル陣内にスペースが生まれる。ここで鍵を握るのが、右ＣＢのビルドアップ能力と攻撃参加だ。１次リーグのチュニジア戦でも、的確な縦パスで攻撃のスイッチを入れた冨安のクオリティーは、ブラジル攻略への特効薬となり得る。

ビニシウスという「最大の脅威」を逆手に取り、いかに「最大の勝機」へと昇華させるか。日本の右サイドが繰り出す矛と盾のクオリティーが、森保ジャパンの命運を左右する。（金川 誉）