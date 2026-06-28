サッカー日本代表のサポートメンバーとしてチームに帯同している吉田麻也が２７日（日本時間２８日）、自身のＸでＷ杯５大会連続出場を果たした長友佑都へのメッセージをつづった。

スウェーデン戦後のピッチで長友と歓喜の抱擁をかわしていた吉田。その写真を添え「５ｔｈ Ｗｏｒｌｄ Ｃｕｐ… ｂｉｇ ｒｅｓｐｅｃｔ しぶとすぎる男。カッケーっす。」とつづった。

前日に長友は「私のメンター」として吉田と南野の名前を挙げて感謝の思いを示していた。日本代表の主力を張ってきたプライドがあってもおかしくない中、今大会では選手のスパイクを磨き、練習でもボールを集めるなどサポートを惜しまない２人。それがチームの一体感を生む要因となっている。

直後に長友も「マンマミーア」と反応。ファンも「長友さんもカッコいいですが、現役の一流のサッカー選手でありながらサポートに徹する姿に感動しています」「かっこいいっす こういう人は絶対いた方が良いんだ」「Ｂｉｇ ｒｅｓｐｅｃｔ」と反響の声をあげていた。