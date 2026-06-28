「広島３−２阪神」（２７日、マツダスタジアム）

阪神は雨天中止３試合を経た一戦で競り負けた。６月は６勝１０敗で藤川球児監督政権初の月間負け越しが決定。首位から陥落してヤクルトと同率２位となった。２−２の八回に今季初のスライド登板となった先発・村上頌樹投手（２８）は１死一、三塁で坂倉に勝ち越しの右前適時打を許した。７回１／３を１０安打されながら３失点と粘ったが、７勝目はならなかった村上についてデイリースポーツ評論家の西山秀二氏は「今年は自分のボールを投げられていない試合の方が多い」と指摘した。

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本来の内容ではなかった。その中で先発・村上は粘りながらゲームを作った。数字を見れば７回１／３を３失点でクオリティースタート。ただ、今季は全般的に自分の投球ができていない印象だ。

村上らしい投球と言えば、低めへの糸を引くようなストレートの制球力と変化球のキレ。今回はスライドなどで調整が難しかったのかもしれない。この日で防御率２・１３の好成績。それでも、今年は自分のボールを投げられていない試合の方が多いのではないか。調整法を見直してみてもいいかもしれない。

この日に関しても少し甘く入ったり高く浮いたりする場面が目立った。１番・名原にはソロ本塁打を許すなど４安打。本来なら特定の打者に４安打される投手ではない。

八回には坂倉に甘くなった内角直球を捉えられ勝ち越し打を許した。状況は１死一、三塁でカウントは２ボール１ストライク。捕手・坂本はボールゾーンに構えていたようだ。もし３ボールとなれば四球の恐れも出てくる。例えばカットボールで内角に突っ込む選択肢もあったかもしれない。