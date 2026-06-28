「積み木やる！」3歳息子の前にコーギーがどっしり座り込み 困り顔の弟VS真顔の兄犬、まさかの“勝敗”にほっこり
「なんか揉めてると思ったら」
【写真】積み木遊びを阻止して開き直るどんちゃん「何か？」
そんなコメントが添えられた投稿がXで注目を集めています。写っているのは、3歳の息子さん、SNSでは「ぷんたろう」くんと呼ばれている男の子と、コーギーの「どんぴしゃ」くん（7歳・男の子）。ふだんは「どんちゃん」という愛称で親しまれています。
ぷんたろうくんの前に広がっているのは、崩れた積み木。ところがその真ん中に、どんちゃんが覆いかぶさるようにどっしりと座り込んでいます。
ぷんたろうくんはソファにもたれかかりながら、「んもぉぉぉ！」と言いたげな困り顔。一方のどんちゃんは、まったく動じる気配なし。スンッ…とした表情を浮かべています。
続く投稿には、「長男、大勝利。まだまだ若いもんには負けん」とのコメントも。まんまるおめめで飼い主さんを見上げるどんちゃんの姿からは、どこか誇らしげな雰囲気も漂っています。
「つみきやる」のひと言で、どんちゃん登場
飼い主のむへむへさん（@princemuhemuhe）によると、撮影されたのは休日の朝。家族みんながまったり過ごしていた時間だったといいます。
どんちゃんも、少し離れたところで毛づくろいをしていました。ところが、ぷんたろうくんが「つみきやる」と言った途端、ゆっくりのそのそと歩いてきて、ぷんたろうくんの目の前で再び毛づくろいを始めたのだとか。
「つみきに限らず、レールやぬいぐるみ遊びでも、ここぞとばかりに寄ってきて邪魔をします。勝つのは、だいたいどんちゃん。私は、『あらら、またですか（笑）』と思いました」
このあとも、どんちゃんはその場から動かず、熱心に毛づくろいを続けていたそう。ぷんたろうくんも負けじと、「どいてよぉ」と訴えながらどいてもらおうとしたものの、どんちゃんの体重は17kg。押しても、ゆらゆら揺れるだけで移動してくれなかったといいます。
「どんちゃんがこだわっているのは、おそらく『つみき』ではなく、『人』なのだと思います」
“長男”として2人の弟と過ごすにぎやかな日々
飼い主さんによると、どんちゃんはとても甘えん坊な性格。人が好きで、わんちゃんは少し苦手なのだそうです。
「私にはとにかく甘えますが、弟たちには厳しめ。でも、息子たちが生まれたときから一緒にいるので、自分の弟のように思っているようです。まだ息子たちが小さいときは、他のわんちゃんが近づくと守ろうとしている姿がよく見られて、感心したこともありました」
どんちゃんにとって、息子さんたちのなかでも、ぷんたろうくんは特別な存在なのだとか。きちんと怒るときもありますが、とても優しいのだといいます。
「どんちゃんが、これまでぷんたろうを傷つけたことは一度もありません。弟たちには厳しめではありますが、ぷんたろうに対しては少し甘め。どんちゃんに、いたずらをしても多少のことなら許してもらっているようです（笑）」
これからもどんちゃんは、家族のまんなかでにぎやかな毎日を重ねていくことでしょう。
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）