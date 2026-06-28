＜訳あり？義姉がシッター依頼＞限界…！入学した娘が「学校行かない」【第2話まんが：義姉の気持ち】
私（リツコ）は、夫のヒサトと一人娘のアミの3人家族です。私も夫もフルタイムで働いているため、アミは生後半年から保育園に通ってきました。もともと極度の人見知りのアミ。なかなか保育園になじめず、年長になってもまだ行き渋りすることもありました。それでも保育園の先生方のサポートのおかげで小学校に上がるまで成長してくれ、ほっと一安心。とはいえ小1の壁なるものもあり、親子共々なかなかハードな小学校生活を送っていたのでした。
保育園のときは先生方の温かい対応のおかげで、私は安心して仕事へ行くことができていました。しかし小学校に入学し、またアミの行き渋りがはじまりました。最初は騙し騙し連れて行っていたのですが、どんどん行けなくなっていき……。
どうしても出席しないといけない大切な会議があったとき、夫にアミの登校を任せたことがあります。しかし「無理やり担いで、学校に置いてきた」と言われて顔面蒼白になりました。そんなことをしたら、ますます行けなくなるのに……！
私にとってアミは宝物です。アミのためだと思えば、どんなに大変な仕事も頑張ってこられたのです。ただ保育園の頃からアミは極度の人見知り傾向にあり、新しい場所に馴染むまでとても時間がかかる子でした。
そして小さな世界だった保育園から、全校生徒1,000人以上の小学校という大きな世界へ。環境の変化にはとても心配していましたが、やはり予感は的中……。
最近は遅れて行ったり、午前中で帰ってきたり、まともに学校に行けたためしがありません。私も仕事を調整するのがそろそろ限界になってきました。ストレスは溜まっていく一方だったのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
保育園のときは先生方の温かい対応のおかげで、私は安心して仕事へ行くことができていました。しかし小学校に入学し、またアミの行き渋りがはじまりました。最初は騙し騙し連れて行っていたのですが、どんどん行けなくなっていき……。
どうしても出席しないといけない大切な会議があったとき、夫にアミの登校を任せたことがあります。しかし「無理やり担いで、学校に置いてきた」と言われて顔面蒼白になりました。そんなことをしたら、ますます行けなくなるのに……！
私にとってアミは宝物です。アミのためだと思えば、どんなに大変な仕事も頑張ってこられたのです。ただ保育園の頃からアミは極度の人見知り傾向にあり、新しい場所に馴染むまでとても時間がかかる子でした。
そして小さな世界だった保育園から、全校生徒1,000人以上の小学校という大きな世界へ。環境の変化にはとても心配していましたが、やはり予感は的中……。
最近は遅れて行ったり、午前中で帰ってきたり、まともに学校に行けたためしがありません。私も仕事を調整するのがそろそろ限界になってきました。ストレスは溜まっていく一方だったのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子