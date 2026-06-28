石川遼は3日目「69」（写真は初日）（撮影：GettyImages）

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＜メモリアル・ヘルス選手権　3日目◇27日◇パンサー・クリークCC（イリノイ州）◇7258ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第3ラウンドが終了した。日本勢は2人が決勝に進出している。

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石川遼は終盤7番でボギー、最終9番でティショットが池につかまるダブルボギーを喫し「69」でプレー。トータル9アンダー・59位タイに後退した。杉浦悠太は「67」と伸ばすも、トータル10アンダー・55位タイと順位を上げることができなかった。トータル21アンダーの首位にドルー・ネスビット（カナダ）。トータル20アンダー・2位タイにはマイケル・ジョンソン（米国）ら4人が並んでいる。賞金総額は100万ドル（約1億6000万円）。優勝者には18万ドル（約2900万円）が贈られる。
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