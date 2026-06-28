悪い流れを断ち切れず 渋野日向子は後半の6ボギーに「結構落ち込みました」
＜KPMG全米女子プロ選手権 3日目◇27日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞特に後半は悪い流れを断ち切ることはできなかった。前半こそ1オーバーで踏みとどまったが、後半に入り6ボギー。順位も後退する一方だった。強い風が吹く難しいコンディションではあったが、渋野日向子はこの結果を「それ以前の問題」と吐き捨てるしかなかった。
【写真】貴重…高校生時代の渋野日向子が初々しい！
出だしの10番からボギーが来たが、11番パー5では3打目をピン手前約6メートルにつけてバウンスバック。しかし、3日間で3番目に難しい12番パー4で再びボギーを叩いた。ここは渋野にとって初日からボギーが続くホールだったが、この日は3パットを喫してしまう。以降は、ティが前に出たことで240ヤードと短くなったパー4でもセカンドを2.5メートルにつけながら沈めることができない。「（他にも）チャンスはあったと思いますが、なかなかグリーン上でタッチも合ってなかったです」。流れを変えたい場面でも、あと一打が決まらなかった。そんな状況を打破したいが、流れはより悪い方に傾くことになる。後半は「結構落ち込みました。すごい疲れる内容でした」と、本人も肩を落としたほど。アプローチが寄らず、ラフからのセカンドショットも出すだけと終始かみ合わず、1番からは3連続ボギー。5番からも連続ボギーを叩いた。7番パー5でようやく取り返したが、その流れも続かず最終9番もボギー。後味悪くグリーンを降りるしかなかった。「それを言い訳にはしたくないですけど、ドライバーも飛んでないような感じはありました。朝からその分グリーン周りでなんとかできればという感じでしたけど、なかなか難しかったです」ここまで休みなく試合に出続けているだけに疲労も蓄積している。2日目終了後には「いい疲れですね」と笑顔を見せていたが、思うような体の動きができなかったことは、多少なりともプレーに影響したようだ。3日目のスコアは「78」。トータル6オーバーの66位で最終日を迎えることとなる。「もっと良い位置で回りたかった」と本音も漏れるが、「最後に良いゴルフができるうように頑張ります」。悔しい気持ちを押し殺し、前を向いた。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子プロ 3日目の成績
日本勢は何時から？ 大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
渋野日向子のここまでの今季成績は？
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出だしの10番からボギーが来たが、11番パー5では3打目をピン手前約6メートルにつけてバウンスバック。しかし、3日間で3番目に難しい12番パー4で再びボギーを叩いた。ここは渋野にとって初日からボギーが続くホールだったが、この日は3パットを喫してしまう。以降は、ティが前に出たことで240ヤードと短くなったパー4でもセカンドを2.5メートルにつけながら沈めることができない。「（他にも）チャンスはあったと思いますが、なかなかグリーン上でタッチも合ってなかったです」。流れを変えたい場面でも、あと一打が決まらなかった。そんな状況を打破したいが、流れはより悪い方に傾くことになる。後半は「結構落ち込みました。すごい疲れる内容でした」と、本人も肩を落としたほど。アプローチが寄らず、ラフからのセカンドショットも出すだけと終始かみ合わず、1番からは3連続ボギー。5番からも連続ボギーを叩いた。7番パー5でようやく取り返したが、その流れも続かず最終9番もボギー。後味悪くグリーンを降りるしかなかった。「それを言い訳にはしたくないですけど、ドライバーも飛んでないような感じはありました。朝からその分グリーン周りでなんとかできればという感じでしたけど、なかなか難しかったです」ここまで休みなく試合に出続けているだけに疲労も蓄積している。2日目終了後には「いい疲れですね」と笑顔を見せていたが、思うような体の動きができなかったことは、多少なりともプレーに影響したようだ。3日目のスコアは「78」。トータル6オーバーの66位で最終日を迎えることとなる。「もっと良い位置で回りたかった」と本音も漏れるが、「最後に良いゴルフができるうように頑張ります」。悔しい気持ちを押し殺し、前を向いた。（文・齊藤啓介）
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