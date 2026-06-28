＜速報＞国内女子“4億円大会”が第2ラウンド再開 前日は台風接近で中止
＜EARTH MONDAMIN CUP 3日目◇28日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞賞金総額は史上最高の4億円、優勝者に7200万円が贈られるビッグトーナメントは、午前8時に第2ラウンドが再開した。
【写真】早朝から丁寧にコースをメンテナンス
大会は26日（金）、悪天候で第2ラウンドが順延となり、99人がホールアウトできず。きのう27日（土）は台風接近による悪天候が見込まれることで中止となった。きょうはコースコンディションの整備に時間を要して予定より1時間遅れたが、第2ラウンドが無事に再開。最終組は午前8時50分にティオフする。全選手ホールアウト後に予選カットを実施し、そのまま第3ラウンドが行われる予定。あす29日（月）の予備日を使用して72ホール完遂を目指している。トータル5アンダー・首位に阿部未悠。トータル4アンダー・2位タイに稲垣那奈子、川岸史果、テレサ・ルー（台湾）が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
EARTH MONDAMIN CUP 暫定リーダーボード
「メンタルブレークしそうだった」大出瑞月がPO敗戦後の胸中明かす 苦手コースでも好位置へ
櫻井心那が米ツアー経験発揮し61位→暫定17位浮上 同郷・森保一監督にエール
渋野日向子ら出場 全米女子プロのリーダーボード
苦しみ抜いた後半 馬場咲希は5試合ぶり予選通過に“大粒の涙”「緊張して辛かった」
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