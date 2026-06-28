出場2試合連続Vかかる金子駆大は7打差9位で最終日へ
＜イタリアオープン 3日目◇27日◇チルコロ・ゴルフ・トリノ（イタリア）◇7214ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第3ラウンドが終了した。
【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた
「オーストリア・アルペン・オープン」で初優勝を果たし出場2試合連続優勝がかかる金子駆大は、33位からジャンプアップ。出だし4連続バーディを含む5バーディの「66」と伸ばし、トータル10アンダー・9位タイにつけている。トータル17アンダー・単独首位に“2連勝”かかるエウヘニオ・チャカラ（スペイン）。トータル15アンダー・2位タイにマット・ウォレス（イングランド）、LIV選手のホアキン・ニーマン（チリ）が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
イタリアオープン 3日目の結果
金子駆大が逃げ切り欧州初優勝「まさか優勝できるとは」 日本勢史上7人目の快挙
KPMG全米女子プロ リーダーボード
松山＆久常出場 PGA高額賞金大会のリーダーボード
国内女子ツアーは台風接近で3日目の中止を発表 第2Rの競技は日曜日に再開予定、予備日使用の72H完遂目指す
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