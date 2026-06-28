『風、薫る』第14週 ヒデが辞めてしまい、りんは外科の看護婦取締の職を下ろされてしまう
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第14週「ウソと誠」が、29日にスタートする。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第14週「ウソと誠」のあらすじ
ヒデ（池田朱那）が辞めてしまい、りん（見上愛）は外科の看護婦取締の職を下ろされてしまう。一看護婦として患者を担当するようになったりんが担当することになったのは、うそをよくつく、山本（本田大輔）という患者だった。一方、直美（上坂樹里）は一ノ瀬家に同居するようになり・・
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
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ヒデ（池田朱那）が辞めてしまい、りん（見上愛）は外科の看護婦取締の職を下ろされてしまう。一看護婦として患者を担当するようになったりんが担当することになったのは、うそをよくつく、山本（本田大輔）という患者だった。一方、直美（上坂樹里）は一ノ瀬家に同居するようになり・・