鈴木このみが超満員の会場で豪華アーティストと紡いだ、熱狂と決意の一夜！「鈴フェス Vol.3」オフィシャルレポートが到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年6月20日（土）、Kanadevia Hallにて、鈴木このみが主催する音楽フェス「鈴フェス Vol.3」が開催された。アニソン界を牽引する豪華アーティストたちが集結し、奇跡のコラボレーションやサプライズ連発で会場を熱狂の渦に巻き込んだ、当日の模様をレポートする。

黒沢ともよ（ともクイーン）による底抜けに明るい影ナレで幕を開けた本公演。オープニングアクトを務めたのは、この日のために結成されたスペシャルバンド「BELL BURGER QUEEN」（メンバー： 鈴木このみ（Vo.&Gu.）、大橋彩香（Vo.＆Dr.）、西沢幸奏（Vo.&Gu.））だ。

M1「DAYS of DASH」から息の合ったクール＆キュートな生演奏を披露し、続く「シアワセスパイス」ではラウドなロックサウンドで早くもフロアのボルテージを最高潮へと導いた。

続いて、西沢幸奏がソロでステージに登場。デビュー曲「吹雪」をサプライズで披露し、卓越したギタープレイと強靭なロングトーンで、ラウドロックアーティストとしての圧倒的な存在感を見せつけた。

中盤に登場したオーイシマサヨシは、熟練されたトークスキルとパフォーマンスで一瞬にして会場を自身のカラーに染め上げる。「なまらめんこいギャル」や「君じゃなきゃダメみたい2026」でフロアと完璧なコール＆レスポンスを展開。ポケモン30周年お祭りソング「ポケモンオールスターズ1025(213/1025)」で多幸感溢れる空間を作ると、今日限りのユニット「OxK」による「UNION」や「uni-verse -Band ver.-」で会場を笑顔で満たした。

さらに、鈴木このみとのコラボステージでは「Absolute Soul」を原曲キーでデュエット。二人の血管を犠牲にしたような異次元のボーカルバトルは、本公演屈指の名シーンとなった。

後半戦は、鈴木このみとも縁の深い藍井エイルのステージへ。「MEMORIA」のイントロとともに会場は一瞬で蒼い光に包まれる。最新ダンスロック「MONSTER」で圧倒的な実力を見せつけると、「絵空事」「IGNITE」といったアンセムを畳み掛け、唯一無二の歌声で観客の心を震わせた。また、続くステージではサプライズで大橋彩香が登場し「シンガロン進化論」を披露。楽曲提供者であるオーイシマサヨシも飛び入り参加し、どこまでもハッピーでパワフルな空間を作り上げた。

トリを飾ったのは、もちろん主催の鈴木このみ。「GARANDO」でギアを最大まで上げると、オーイシマサヨシ提供の「Nice to Me CHU!!!」では藍井エイルらも巻き込んだコール＆レスポンスで会場を一体に。最新曲「Recollect」や代表曲「Redo」をワイルドなバンドサウンドで届け、ラストの「Love? Reason why!!」では出演者がステージに再集結する大団円を迎えた。

「支えてくれるチームがいて、共にライブを作ってくれるあなたがいるから、エースとして在れる」

MCでそう新たな決意を語った鈴木このみ。予定時間を大幅に超えるほど熱量に満ちた「鈴フェス Vol.3」は、彼女がアニソン界の“エース”たる所以を証明し、次なる開催への期待を大いに抱かせる形で幕を閉じた。

「鈴フェス Vol.3」2026年6月20日（土）、Kanadevia Hall

＜セットリスト＞

M1：DAYS of DASH（BELL BURGER QUEEN）

M2：シアワセスパイス（BELL BURGER QUEEN）

M3：吹雪（西沢幸奏）

M4：なまらめんこいギャル（オーイシマサヨシ）

M5：君じゃなきゃダメみたい2026（オーイシマサヨシ）

M6：君は恋人（オーイシマサヨシ）

M7：ポケモンオールスターズ1025 (213/1025)（オーイシマサヨシ）

M8：UNION（オーイシマサヨシ）

M9：uni-verse -Band ver.-（オーイシマサヨシ）

M10：Absolute Soul（鈴木このみ & オーイシマサヨシ）

M11：MEMORIA（藍井エイル）

M12：MONSTER（藍井エイル）

M13：AURORA（藍井エイル）

M14：INNOCENCE（藍井エイル）

M15：絵空事（藍井エイル）

M16：IGNITE（藍井エイル）

M17：私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い（鈴木このみ & 藍井エイル）

M18：シンガロン進化論（大橋彩香）

M19：GARANDO（鈴木このみ）

M20：Nice to Me CHU!!! （鈴木このみ）

M21：なたに（鈴木このみ）

M22：Redo（鈴木このみ）

M23：Recollect（鈴木このみ）

M24：Bursty Greedy Spider（鈴木このみ）

M25：Love? Reason why!! （鈴木このみ ＆ 鈴フェスフレンズ）

セットリストプレイリスト

https://open.spotify.com/playlist/7GgbiqtfcIoWFZg3IZQf6P?si=qzW0-m6oQ9eKGbae-tMNxw

●ライブ情報

鈴木このみ Live 2026 〜Anison Collection＋〜

2026年11月7日（土）東京・SGC HALL ARIAKE

16:00 開場/17:00 開演

チケット一般発売中！

関連リンク

鈴木このみオフィシャルサイト

https://www.konomi-suzuki.net/