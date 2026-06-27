人気TVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』音楽集CD『ガンバレ！中村くん！！サウンド・コレクション』発売！岡村靖幸「だいすき」とのスペシャルコラボビデオも公開！

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同級生男子・広瀬愛貴（ひろせあいき）に恋した内気な高校１年生・中村男久斗（なかむらおくと）の“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい’80〜’90sタッチでコミカルに表現し高い人気を博す、春泥（しゅんでい）原作による王道BLコメディ漫画『ガンバレ！中村くん！！』がTVアニメーション化され、2026年４月より好評のうちに放送されてきたが、６月24日深夜の第13話をもって完結。同番組を彩る音楽を集めた2枚組CD『ガンバレ！中村くん！！サウンド・コレクション』が同日発売された。

また、放送完結を記念し、『ガンバレ！中村くん！！』最終回EDテーマ曲に起用された岡村靖幸「だいすき」のフル尺音源に、番組各回から抜粋・編集された数々の名シーンを合わせたスペシャルコラボビデオもソニーミュージックYouTubeチャンネル上で公開された。番組開始当初からフォローしてきた『ガンバレ！中村くん！！』ファン、岡村靖幸ファン双方感動必至のビッグ・プレゼントだ。

『ガンバレ！中村くん！！サウンド・コレクション』DISC 1には、番組エンディングに週替わりで起用された80〜90年代Jポップ名曲12曲を収録。DISC 2には劇伴インストゥルメンタル（全作曲：辻田絢菜）の中から40曲が収録されている。６月10日より全４巻の予定で順次発売されているBlu-ray／DVD（発売：アニプレックス）特典のオリジナル・サウンドトラックCDの収録音源とは異なる楽曲で構成された本CDは、『ガンバレ！中村くん！！』ファン必携のアイテムとなりそうだ。

また、岡村靖幸・中島健人による最強の初コラボレーションとして話題沸騰のオープニングテーマ曲『瞬発的に恋しよう』もCD・配信で好評発売中。

●リリース情報

ガンバレ！中村くん！！サウンド・コレクション／V.A.

6月24日発売

【CD】

品番：MHCL-31236〜7

定価：￥4,400（税込）

高品質Blu-spec CD2仕様

特設サイト

https://www.110107.com/nakamurakun

＜DISC 1〈エンディングテーマ曲集〉＞

1. 初恋（アルバム・ヴァージョン）／村下孝蔵

2. WON’T BE LONG／バブルガム・ブラザーズ

3. 今夜はブギー・バック（smooth rap）／スチャダラパー featuring 小沢健二

4. 負けるもんか／BARBEE BOYS

5. フライディ・チャイナタウン／泰葉

6. 世界でいちばん熱い夏（平成レコーディング 2012mix）／PRINCESS PRINCESS

7. 蠟人形の館／聖飢魔

8. Runner／爆風スランプ

9. フレンズ／REBECCA

10. GLORY DAYS／大江千里

11. 浪漫飛行／米米CLUB

12. だいすき／岡村靖幸

＜DISC 2〈オリジナル・サウンドトラック〉＞

Music Produced by 辻田絢菜・川粼龍

1. ガンバレ！中村くん！！

2. 俺の名前は中村男久斗

3. 恋

4. 夢見ごこち

5. 哀しみの中村

6. ドタバタあたふた

7. かわいい広瀬

8. ロマンチックデイドリーム

9. 最強の作戦

10. 怒りの中村

11. やらかし

12. ナカムラサンバ

13. ひそひそ話

14. タコのいっちゃん

15. 胸騒ぎのリズム

16. きらきら笑顔 / 広瀬愛貴

17. ちょっと待って！

18. かくれんぼ

19. 楽しい高校生活

20. 感動の中村

21. どきどきおしゃべり

22. 乙女のナイショ話 / 川村ひふみ

23. スパルタ指導

24. こじらせ

25. カモナマイクラブ！

26. オカルト・ホラー研究部 / 青木山麗子

27. うまくいってる

28. おじゃま虫

29. 悪夢

30. ゆれる心と勇気

31. 幸せな夢の中

32. 松村高青

33. がんばってね

34. レース開幕！

35. 乙切想

36. 幸せなんだな

37. 失恋

38. あいつの幸せが、俺の…

39. 大好きだ

40. めぐる季節

シングルCD

「瞬発的に恋しよう」

発売中

【初回生産限定盤】



三方背ケース＋デジパック仕様＋封入特典（アニメキャラカード）

品番：MHCL-31278〜79

価格：￥3,000（税込）

【通常盤（Blu-specCD2）】



品番：MHCL-31280

価格：￥1,500（税込）

＜Disc1（Blu-specCD2）＞

1.瞬発的に恋しよう／岡村靖幸・中島健人

作詞・作曲・編曲：岡村靖幸

2.瞬発的に恋しよう（Backing Track）

3.だいすき（仮Remix）／岡村靖幸

作詞・作曲：岡村靖幸

＜Disc2（Blu-ray）＞

1.瞬発的に恋しよう Music Video

2.TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」ノンクレジットオープニングアニメーション

シングルCDの購入はこちら

https://okamura-yasuyuki.lnk.to/Sudden_Spark

©2026 Sony Music Labels Inc.

©Nakamura-kun!! Animation Project

関連リンク

TVアニメ「ガンバレ！中村くん！！」公式サイト

https://nakamura-kun.love/

岡村靖幸オフィシャルサイト

https://okamurayasuyuki.net/

中島健人オフィシャルサイト

https://www.nakajimakento.com/