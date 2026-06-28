ラデュレ初のドーナツが登場「カフェ・ラデュレ」日本2号店が大宮駅に7月24日オープン
【女子旅プレス＝2026/06/28】埼玉・大宮駅構内に、パリの老舗パティスリー・ラデュレのコーヒーショップ日本2号店「カフェ・ラデュレ エキュート大宮店」が、2026年7月24日にオープン。ラデュレ初となるドーナツや限定の焼き立てフィナンシェなど、特別なメニューが揃う。
【写真】ラデュレ初のドーナツ＆シグネチャードリンクも登場
1862年創業のメゾン・ラデュレは、パリのサロン・ド・テの歴史を創り上げてきた存在。これまで大切にしてきた伝統と革新の融合を現代に向けてアップデートさせた「カフェ・ラデュレ」は、パリやロンドン、ニューヨークなどの主要都市に展開しており、今年7月9日には日本1号店となる名古屋店のオープンも控えている。
大宮店は、ブランドを象徴するグリーンとピンクで彩られ、ギンガムチェックで装飾された内装に。訪れる人々を温かみのある優雅な世界へと誘う空間となっている。店内にはアトリエが併設され、店舗限定のドーナツやフィナンシェが作られる様子を見ることも。またイートインスペースは3面のガラスのウィンドウにより、開放感あふれる空間に仕上がった。
注目は、ラデュレ初となるドーナツ。厳選した強力粉とフランス産小麦の薄力粉をブレンドし、バターと蜂蜜、牛乳を加えた生地がやわらかなコクときめ細やかな口当たりをもたらし、米油で揚げることで軽やかな後味に仕上げられた。なめらかなフォンダンとたっぷりのバタークリーム、金箔、L字のチョコレートなどで美しく装飾。バラとフラボワーズが華やかな味わいの「イスパハン」、ピスタチオの香ばしいコクが魅惑的な「ピスタッシュ」、ヘーゼルナッツとチョコレートが絶妙なバランスの「プレジール・シュクレ」の3種類がラインナップされる。
また、11時、13時、17時の1日3回、店内で丁寧に焼き上げるフィナンシェも大宮店限定で登場。焼き立てならではのしっとり感と焦がしバターの芳醇な香り、さらにアーモンドのコクが贅沢な余韻を残す一品。ほんのりバニラが香る「ヴァニーユ」、濃厚な「ショコラ」、香ばしい「ピスタッシュ」の3つの味わいが用意される。
メゾンを象徴する定番パティスリーのフレーバーをドリンクで表現した、シグネチャー・ドリンクの「イスパハン・ラテ（ホット・アイス）」も。ローズの華やかな香りと甘酸っぱいフランボワーズのアクセントに、ライチの優しい甘みが重なるラテに仕上がっており、クレーム・シャンティとローズのマカロン・シェル、L字のチョコレート、フランボワーズ、ローズ・ペタルがデコレーションされる。
あわせて、持ち歩きもしやすい「フィンガーパティスリー」も展開される。サクサクした食感のベースにとろけるフィリングを重ね、チョコレートで包み込んだ細長いフォルムのスタイリッシュな一品だ。「イスパハン」「ピスタッシュ」「ショコラ・キャラメル・ノワゼット」など、ラデュレの象徴的なフレーバーを一日中いつでもどこでも気軽に楽しむことができる。
ほかに、ラデュレ・ブティックに欠かせないマカロンやウジェニー、焼き菓子、紅茶はもちろん、豊富な種類のラテやブレンドコーヒー、カフェ・ラデュレのみで楽しめるフィンガーパティスリー、サンドイッチ、サラダなどが並ぶ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR大宮駅構内エキュート大宮
営業時間：7:00-21:00（月〜土）／7:00-20:30（日・祝）
定休日：無休
店舗構成：ブティック／イートインスペース
店内席数：32席
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◆ラデュレの優雅な空間が駅構内に出現
1862年創業のメゾン・ラデュレは、パリのサロン・ド・テの歴史を創り上げてきた存在。これまで大切にしてきた伝統と革新の融合を現代に向けてアップデートさせた「カフェ・ラデュレ」は、パリやロンドン、ニューヨークなどの主要都市に展開しており、今年7月9日には日本1号店となる名古屋店のオープンも控えている。
◆世界初のドーナツと大宮店限定の贅沢なスイーツ
注目は、ラデュレ初となるドーナツ。厳選した強力粉とフランス産小麦の薄力粉をブレンドし、バターと蜂蜜、牛乳を加えた生地がやわらかなコクときめ細やかな口当たりをもたらし、米油で揚げることで軽やかな後味に仕上げられた。なめらかなフォンダンとたっぷりのバタークリーム、金箔、L字のチョコレートなどで美しく装飾。バラとフラボワーズが華やかな味わいの「イスパハン」、ピスタチオの香ばしいコクが魅惑的な「ピスタッシュ」、ヘーゼルナッツとチョコレートが絶妙なバランスの「プレジール・シュクレ」の3種類がラインナップされる。
また、11時、13時、17時の1日3回、店内で丁寧に焼き上げるフィナンシェも大宮店限定で登場。焼き立てならではのしっとり感と焦がしバターの芳醇な香り、さらにアーモンドのコクが贅沢な余韻を残す一品。ほんのりバニラが香る「ヴァニーユ」、濃厚な「ショコラ」、香ばしい「ピスタッシュ」の3つの味わいが用意される。
◆ローズ香るシグネチャー・ドリンクも登場
メゾンを象徴する定番パティスリーのフレーバーをドリンクで表現した、シグネチャー・ドリンクの「イスパハン・ラテ（ホット・アイス）」も。ローズの華やかな香りと甘酸っぱいフランボワーズのアクセントに、ライチの優しい甘みが重なるラテに仕上がっており、クレーム・シャンティとローズのマカロン・シェル、L字のチョコレート、フランボワーズ、ローズ・ペタルがデコレーションされる。
あわせて、持ち歩きもしやすい「フィンガーパティスリー」も展開される。サクサクした食感のベースにとろけるフィリングを重ね、チョコレートで包み込んだ細長いフォルムのスタイリッシュな一品だ。「イスパハン」「ピスタッシュ」「ショコラ・キャラメル・ノワゼット」など、ラデュレの象徴的なフレーバーを一日中いつでもどこでも気軽に楽しむことができる。
ほかに、ラデュレ・ブティックに欠かせないマカロンやウジェニー、焼き菓子、紅茶はもちろん、豊富な種類のラテやブレンドコーヒー、カフェ・ラデュレのみで楽しめるフィンガーパティスリー、サンドイッチ、サラダなどが並ぶ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆カフェ・ラデュレ エキュート⼤宮店
住所：埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR大宮駅構内エキュート大宮
営業時間：7:00-21:00（月〜土）／7:00-20:30（日・祝）
定休日：無休
店舗構成：ブティック／イートインスペース
店内席数：32席
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