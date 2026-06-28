【産婦人科医が解説】更年期の不調に悩む人が今すぐ見直すべき「寝入りの3時間」と熟睡感を得るためのカギ【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

更年期に増える「不眠」は寝入りの3時間で解消！？

最も眠りが深い「徐波睡眠」が重要

睡眠に関するトラブルも、よくある更年期症状の１つです。寝つきが悪い、朝早くに目が覚めてしまう、眠りが浅いなど、症状はさまざま。けれども、これらの不眠症状を解消する最大のカギは「寝入りの3時間」にあります。

睡眠は脳波によって２つの時間帯に分けられます。深い眠りにあたるのが「ノンレム睡眠」です。脳も体も眠っている状態で、おもに脳が休息をとる時間帯。一方、浅い眠りにあたるのが「レム睡眠」。体は休息できているけれど、頭は起きている状態で、脳は活発に働いて記憶の整理や定着を行っています。

深い眠りにあたるノンレム睡眠は、睡眠の深さが1～4段階に分けられ、最も深い３～４は「徐波睡眠」といいます。脳波の周波数の低い部分が多く出現する睡眠で、入眠後から３時間以内に訪れるのが特徴です。質のよい眠りや熟睡感を得るには、この徐波睡眠をいかに充実させるかがポイント。逆にスムーズに眠りが深まらないと、不眠の症状が現れ、満足のいく睡眠を得られません。

さらに、徐波睡眠の時間帯は「成長ホルモン」の分泌もピークに達します。成長ホルモンとは、傷ついた細胞を修復し、筋肉の合成や脂肪の分解を促す若返りホルモンのこと。美と健康を保つためや、不眠解消のためにも、寝入りの３時間に熟睡できるよう生活習慣や環境を整えましょう。

寝入りの3時間ってなに？

入眠後最初の3時間は、最も深いノンレム睡眠が現れ、脳と体を休ませることのできる重要な時間。この時間にしっかりと眠ることで、睡眠の質が大幅に向上します。

寝入りの3時間で成長ホルモンの分泌を促す

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。