タレントの中山秀征が２８日、ＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演した。

中山は２０日土曜日の「シューイチ」で「実は私も明日のチュニジア戦を観戦すると、皆さんにお伝えするということですね。今からですね、この後、メキシコに向かいます」と告知し、生放送を途中で退席し、サッカーＷ杯北中米大会の日本代表戦が行われるメキシコ・モンテレイから中継出演した。

この日は前日２７日の放送に続いてスタジオ生出演。「先週はですね、メキシコ・モンテレイからの生中継ということでお休みさせていただきましたけれども、スタジオの方は黒田アナがビシッとやっていただきました」と同局の黒田みゆアナに感謝した。黒田アナは「現場の熱気もこちらにひしひしと伝わってきました」と答えた。

しかし中山は「そうなんですけれども、現場の熱気がありすぎてスタジオとは全然かみあっていなかった。そういう心配もありました」と苦笑い。黒田アナは「かみあっていないようで、かみあっていました。とにかく楽しそうなのが伝わってきました」と笑った。