◆米大リーグ Ｗソックス２×―１ロイヤルズ（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスが２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロイヤルズ戦でサヨナラ勝ちをして、２連勝で４３勝３８敗の貯金５として、ア・リーグ中地区首位を守った。

前日２６日（同２７日）の本拠地・ロイヤルズ戦では、２３安打２２得点と打線が爆発して２２―１で大勝。この日は、１―１で迎えた９回に３連打で無死満塁のチャンスを作ると、ペレスは見逃し三振に倒れたが、１死からゴンザレスがサヨナラの左前適時打を放った。

シーズン序盤は新加入の村上宗隆内野手（２６）が打線の中心に座ってチームを牽引。２０本塁打を放って本塁打王争いを繰り広げていたが、５月２９日（同３０日）の本拠地・タイガース戦で右太もも裏を肉離れし、無念の負傷者リスト（ＩＬ）入りとなって離脱した。それでもホワイトソックスは、村上不在でも１３勝１１敗と踏ん張って貯金を増やしている。

ロイヤルズは、同点の９回無死一、二塁でＢ・モンゴメリーの三塁よりの送りバントを投手のリンチが捕球して三塁に送球したが、ボールはそれて、三塁手・ロフティンの急所に直撃。苦悶（くもん）の表情を見せてしばらく立ち上がれず、ボールも捕球できずにアウトも奪えず、ロフティンはそのまま途中交代となった。そして１死満塁からサヨナラ負け。ロイヤルズは前日２６日（同２７日）の２２失点負けに続いて悲劇となった。