◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグ最終日を迎えた。L組では既に決勝トーナメント進出を決めていたイングランドがパナマを破り、勝ち点7で1位通過。クロアチアもガーナを下し、勝ち点6の2位で突破を決めた。既に突破が決まっていたガーナは勝ち点4の3位通過となった。

この結果、勝ち点3、得失点差-3でC組3位のスコットランドの1次リーグ敗退が決定。同じく勝ち点3、得失点差-1のA組3位・韓国の決勝トーナメント進出は、残るK、J組の結果に委ねられることになった。

今大会は1次リーグ12チームのうち、成績上位の8チームも決勝トーナメントへ進む。韓国は現在、3位グループで暫定8番手と崖っ縁状態。K組のコンゴ（勝ち点1）―カザフスタン（勝ち点0）でコンゴが引き分けか5点差以内の敗戦、さらにJ組のアルジェリア（勝ち点3）―オーストリア（勝ち点3）でアルジェリアが敗れるか2点差以上の勝利でなければ、韓国は1次リーグ敗退となる。

＜3位グループ順位＞（L組終了時点）

☆は決勝トーナメント進出、▼は敗退

(1)☆スウェーデン 3試合 勝ち点4 得失点差0 総得点7

(2)☆エクアドル 3試合 勝ち点4 得失点差0 総得点2

(3)☆ガーナ 3試合 勝ち点4 得失点差0 総得点2

(4)☆ボスニア・ヘルツェゴビナ 3試合 勝ち点4 得失点差-1

(5)☆パラグアイ 3試合 勝ち点4 得失点差-2

(6)☆セネガル 3試合 勝ち点3 得失点差2

(7)イラン 3試合 勝ち点3 得失点差0

(8)韓国 3試合 勝ち点3 得失点差-1 総得点2

＜8番手までが決勝トーナメント進出＞

(9)アルジェリア 2試合 勝ち点3 得失点差-2

(10)▼スコットランド 3試合 勝ち点3 得失点差-3

(11)▼ウルグアイ 3試合 勝ち点2 得失点差-1

(12)コンゴ 2試合 勝ち点1 得失点差-1