俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は28日、第25話「変事の予兆」が放送され、新章・第7章「運命の本能寺編」の幕が上がる。

＜※以下、ネタバレ有＞

織田信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成し、祝宴。信長は家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、何故か林秀貞（諏訪太朗）佐久間信盛（菅原大吉）安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名。余興と思いきや、あえなく敗北した3人は問答無用で追放を言い渡される。羽柴小一郎（仲野太賀）と羽柴秀吉（池松壮亮）が理不尽な行動の理由を探ると、明智光秀（要潤）は信長の真意を語り始める。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

物語は戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）へ。「相関図」も最新版に更新され“新顔”が続々と加わった。

今後のキーパーソンの一人となる織田信長（小栗旬）の次男・織田信雄（のぶかつ）役を演じるのは、俳優の山脇辰哉。2023年度前期のNHK連続テレビ小説「らんまん」で“十徳長屋”のメンバー、東京大学文学部に通う落第生・堀井丈之助役を好演した。

「豊臣兄弟！」の制作統括・松川博敬チーフ・プロデューサーとチーフ演出・渡邊良雄監督は「らんまん」でもコンビ。「豊臣兄弟！」には、浜辺美波（槙野寿恵子→寧々）要潤（田邊彰久→明智光秀）宮崎あおい（語り＆藤平紀子→市）ら「らんまん」勢が多く登場。“主要キャスト”としては山脇で23人目となり、大河初出演の芝居も注目される。