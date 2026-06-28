◇W杯北中米大会1次リーグL組 ガーナ1―2クロアチア（2026年6月27日 フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグL組の最終第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、ガーナ（FIFAランク60位）はクロアチア（同14位）に1―2で敗れた。同組2位から3位に転落したが、各組3位の成績比較により2010年南アフリカ大会以来4大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。

試合は前半31分、クロアチアのMFペタル・スチッチ（インテル・ミラノ）がペナルティーエリア手前から強烈なミドルシュート。GKベンジャミン・アサレ（ハーツ・オブ・オーク）が懸命に左手を伸ばすも、届かなかった。

後半28分、ペナルティーエリア手前でFKを獲得すると、最後はDFデリク・ルカセン（バフォス）が右足で押し込んだ。ガーナの選手の立ち位置がオフサイドポジションだったとしてVARが介入したものの、プレーに影響を与えるものではなかったとしてゴールが認められた。しかし、直後の38分、CKから失点。勝ち越しを許してしまった。

3位に転落したガーナだが、各組3位の成績比較で上位8チーム以内に入ることが確定。この結果、決勝トーナメント進出を果たした。

L組は第3戦を前に、首位にイングランド（勝ち点4）、2位ガーナ（勝ち点4）、3位クロアチア（勝ち点3）、4位パナマ（勝ち点0）と、自動的に決勝トーナメントに進出できる2位以上を巡る争いが熾烈だった。

FWブランドン・トーマスアサンテ（コベントリー）は「チーム内には、ある程度の落胆がある」と敗戦を悔やみながらも、「だが、前向きな部分を受け止めなければならないし、自分たちは次のラウンドに進んでいる。この大会で、行けるところまで進みたい」と先を見据えた。決勝トーナメント1回戦では、K組の1位と対戦する。