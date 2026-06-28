【ピザハット】ボリューム満点肉系ピザが最大3091円オフ！「肉の日」イベントは6月も3日間開催《6月30日まで》

ピザハットは、2026年6月28日から30日の3日間限定で「肉の日」イベントを開催します（一部店舗を除く）。

肉系ハーフ＆ハーフピザが1129円から！

毎月28・29日に開催され、肉系ピザがスペシャルな価格で味わえる「肉の日」イベントが、先月に続いて、6月も28日から30日までの3日間に延長して開催されます。

人気の肉系ピザのハーフ＆ハーフ2種が持ち帰り1129円〜、さらに「肉の日 2枚セット」は、3091円もお得な持ち帰り2929円で楽しめるビッグチャンスです。

・【最大48.8％オフ！】直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

香ばしい直火焼きチキンと、アメリカンピザの定番・ペパロニクラシックが一緒に楽しめる贅沢なピザです。

通常2205円のところ、持ち帰りは1076円お得な1129円、デリバリーは279円お得な1929円。

きざみ海苔は別添です。

・【最大52.7％オフ！】新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

食欲がそそられる、甘辛ダレがクセになるプルコギとペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ。

価格は通常2385円のところ、持ち帰りは1256円お得な1129円、デリバリーは456円お得な1929円です。

別添で旨辛コチュジャンソースが付きます。

・【最大51.3％オフ！】直火焼 テリマヨチキンと新・特うまプルコギの「肉の日 2枚セット」

肉系ピザをがっつり食べたい人にぴったりな直火焼 テリマヨチキンと新・特うまプルコギの2枚セットが超バリュー価格に。

価格は通常6020円のところ、持ち帰りは3091円お得な2929円、デリバリーは2081円お得な3939円です。

別添で、きざみ海苔と旨辛コチュジャンソースが付きます。

いずれのピザも、生地の種類はハンドトスのみ、生地のサイズはMサイズ限定です。

一部店舗は持ち帰り専門店のため、デリバリーは未対応です。

肉の日イベントや販売店舗の詳細は、特設サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部