胃もたれや腹痛に「胃がん」が隠れている？ 病院で行われる検査と受診の目安【医師解説】

胃もたれや腹痛といった症状は日常的なものですが、場合によってはがんなどの重大疾患が隠れている可能性もあります。そうした疾患を見つけるのに大事なのが問診。診察時、医師に伝えるべきことを忘れてしまうと、重大な疾患の見過ごしにつながることもあります。そこで今回は、受診時に伝えるべきことを「牛腸内科クリニック」の牛腸先生に解説していただきました。

監修医師：

牛腸 俊彦（牛腸内科クリニック）

昭和医科大学医学部卒業。その後、昭和医科大学横浜市北部病院、富士吉田市立病院、昭和医科大学消化器内科などで経験を積む。2024年、神奈川県藤沢市に位置する「牛腸内科クリニック（旧・牛腸内科医院）」の院長に就任。医学博士。日本消化管学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内科学会認定医。日本スポーツ協会公認スポーツドクター、神奈川県難病指定医。

編集部

胃もたれや腹痛のとき、どのような検査がおこなわれるのですか？

牛腸先生

まずは問診と触診で調べます。それにより痛みの場所を特定したり、痛みの性質を判断したりします。その後、血液検査や腹部エコー検査、レントゲン検査をおこないます。

編集部

レントゲン検査では、どのようなことがわかるのですか？

牛腸先生

例えば、腸閉塞があるか、便秘かどうかなどを確認することができます。また、腸炎の一部も発見できることがあります。

編集部

腹部エコー検査では、どのようなことがわかるのですか？

牛腸先生

腹部エコー検査は、超音波を用いて腹部内の臓器や組織の状態をリアルタイムで観察する検査です。腹部エコー検査により、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓などの異常を見つけることができます。ただし、胃や腸など内部に空気が入っている臓器の検査には適していないため、必要に応じて胃カメラの検査をおこないます。

編集部

胃もたれする場合、必ず胃カメラの検査を受けなければならないのですか？

牛腸先生

必ずしも必要なわけではありませんが、症状の持続時間や症状がみられる頻度、重症度などによって異なります。市販薬を飲んでも改善しない、慢性的に症状が続く、食欲不振や体重減少がみられるといった場合には、胃カメラの検査を受けることを推奨します。

編集部

胃カメラの検査を受けた方がいいこともあるのですね。

牛腸先生

特に胃もたれや腹痛と共に血便や黒い便が出る場合には、胃から出血していることもあります。その際にはぜひ、胃カメラ検査を受けてほしいと思います。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

牛腸先生

胃もたれや腹痛を自覚している人はとても多いのですが、よほど症状が悪くならないと受診しないケースが大半です。しかし、胃がんや大腸がんなどが隠れていることもあるため、早めに受診してほしいと思います。胃カメラに抵抗がある人もいると思いますが、最近では鎮静剤を使うことで楽に受けられるようになっています。以前のような苦痛を感じることは少ないので、ぜひ気楽に検査を受けてください。

※この記事はメディカルドックにて＜その胃もたれ・腹痛、「胃がん」や「大腸がん」かも… 受診時に伝えるべきことを医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。