40歳モドリッチが決勝アシスト！ 敗退危機にあったクロアチアが２−１勝利で決勝Ｔ進出！ ガーナは３位通過【Ｗ杯】
現地６月27日に開催された北中米Ｗ杯のグループＬ最終節で、ガーナ代表とクロアチア代表が対戦した。
試合前の順位は、ガーナが勝点４・得失点差＋１で２位、クロアチアが勝点３・得失点差−１で３位。前者はすでに突破が決定している一方、後者は敗退の可能性を残す。
立ち上がりからクロアチアが攻め立てる。17分、ペナルティエリア手前でバトゥリナからのパスを受けたヴラシッチが鋭い一撃でゴールに迫る。これは左のポストを叩く。30分にはモドリッチのFKからペリシッチがヘッドで狙うも、決めきれない。
それでも31分に先手を取る。敵陣中央でコバチッチからの横パスを収めたペタル・スチッチがそのまま右足を一閃。強烈なシュートをゴール左に突き刺した。
ビハインドを負ったガーナはなかなか好機を作れず。40分に巧みなドリブルでボックス内右に侵入したセメニョが右足でフィニッシュし、ようやく１本目のシュートを記録。しかし、わずかに枠を外れた。
試合はクロアチアの１点リードで折り返す。
迎えた後半、攻勢を強めるガーナが73分に同点弾を奪う。ヌアマーのFKにルカッセンがワンタッチで合わせてネットを揺らした。
追いつかれたクロアチアだが、83分に勝ち越しに成功。40歳モドリッチの右CKから、ヴラシッチが力強いヘディングシュートを叩き込んだ。
このまま試合は終了。２−１でクロアチアが勝利した。
敗退危機にあったクロアチアが２位に浮上。決勝トーナメント進出を決めた。一方、敗れたガーナは３位フィニッシュとなったが、３位全体で８番目までに入り、グループステージ突破を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合前の順位は、ガーナが勝点４・得失点差＋１で２位、クロアチアが勝点３・得失点差−１で３位。前者はすでに突破が決定している一方、後者は敗退の可能性を残す。
立ち上がりからクロアチアが攻め立てる。17分、ペナルティエリア手前でバトゥリナからのパスを受けたヴラシッチが鋭い一撃でゴールに迫る。これは左のポストを叩く。30分にはモドリッチのFKからペリシッチがヘッドで狙うも、決めきれない。
ビハインドを負ったガーナはなかなか好機を作れず。40分に巧みなドリブルでボックス内右に侵入したセメニョが右足でフィニッシュし、ようやく１本目のシュートを記録。しかし、わずかに枠を外れた。
試合はクロアチアの１点リードで折り返す。
迎えた後半、攻勢を強めるガーナが73分に同点弾を奪う。ヌアマーのFKにルカッセンがワンタッチで合わせてネットを揺らした。
追いつかれたクロアチアだが、83分に勝ち越しに成功。40歳モドリッチの右CKから、ヴラシッチが力強いヘディングシュートを叩き込んだ。
このまま試合は終了。２−１でクロアチアが勝利した。
敗退危機にあったクロアチアが２位に浮上。決勝トーナメント進出を決めた。一方、敗れたガーナは３位フィニッシュとなったが、３位全体で８番目までに入り、グループステージ突破を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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