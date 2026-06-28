韓国代表がいよいよ絶体絶命の大ピンチ！ クロアチア快勝で３位ランキングの「８位以下」が確定、ベスト32進出は残る２組の結果いかんに…【W杯】
現地６月26日、北中米ワールドカップはグループリーグの最終日を迎え、Ｊ、Ｋ、Ｌの３つのグループで第３節が行なわれている。まずはグループＬの２試合が開催され、イングランドがパナマを２−０で下し、クロアチアがガーナに２−１の粘り勝ち。この結果により、１位イングランド、２位クロアチア、３位ガーナが揃って決勝トーナメント進出を決めた。
今大会から出場枠が32から48に拡大され、決勝トーナメント進出チームも16から32に増加。各グループ３位の全12チームのうち、上位８チームも次ラウンドに進めるレギュレーションだ。グループＡ〜ＩとＬの10組が最終戦を終えた時点での３位ランキングは以下の通り。
１位 スウェーデン☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点７
２位 ガーナ☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点２
３位 エクアドル☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点２
４位 ボスニア・ヘルツェゴビナ☆ 勝点４ 得失点差−１ 総得点５
５位 パラグアイ☆ 勝点４ 得失点差−２ 総得点２
６位 セネガル☆ 勝点３ 得失点差＋２ 総得点８
７位 イラン 勝点３ 得失点差±０ 総得点３
８位 韓国 勝点３ 得失点差−１ 総得点２
９位 アルジェリア△ 勝点３ 得失点差−２ 総得点２
10位 スコットランド▼ 勝点３ 得失点差−３ 総得点１
11位 ウルグアイ▼ 勝点２ 得失点差−１ 総得点３
12位 DRコンゴ△ 勝点１ 得失点差−１ 総得点１
編集部・注 ☆＝ベスト32進出決定、△＝最終戦が未消化、▼＝敗退決定
気になるのはやはり、ギリギリの８位に転落して絶体絶命の窮地に立つ韓国だ。グループＡ最終戦で南アフリカに０−１で敗れた直後はまだ３位ランキングの４位で、Optaによる突破率は94％を叩き出していたが、あれからの２日間で８位に落ち、突破率も31％に急落した。そしてＬ組の３位（ガーナ）が勝点４に達したため、８位以下が確定してしまった。
これで残る２グループの結果に運命を委ねることとなった。以下の２条件のどちらも実現すれば、韓国のグループリーグ突破が決まる。
「アルジェリアが負けるか、アルジェリアが２点差で勝利」
「DRコンゴが負けるか、引き分けるか、ウズベキスタンが５点差以内で勝つか」
３位ランキングで９位につけるアルジェリアのグループＪ。勝点３の得失点差が−２で、韓国とかなり僅差の立場のアルジェリアは、グループ２位で勝点３、得失点差±０のオーストリアと雌雄を決する。韓国が生き残るためには「アルジェリアが負けるか、アルジェリアが２点差で勝利」が必要。後者の結果となれば、オーストリアがグループ３位に落ち、３位ランキングでも韓国を上回れなくなる。
３位ランキングで最下位のDRコンゴが戦うグループＫ。DRコンゴは現在勝点が１しかないだけに、グループ最終戦でウズベキスタンに勝つしかない。もしDRコンゴが負けた場合はそのスコアによってウズベキスタンにも突破の可能性が出てくる。現在勝点０で得失点差が−７の総得点が１。よって「DRコンゴが負けるか、引き分けるか、ウズベキスタンが５点差以内で勝つか」が、韓国の生き残り条件となる。
はたしてアジアの虎はサバイバルを果たせるのか。最後の審判はまもなく下される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
今大会から出場枠が32から48に拡大され、決勝トーナメント進出チームも16から32に増加。各グループ３位の全12チームのうち、上位８チームも次ラウンドに進めるレギュレーションだ。グループＡ〜ＩとＬの10組が最終戦を終えた時点での３位ランキングは以下の通り。
２位 ガーナ☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点２
３位 エクアドル☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点２
４位 ボスニア・ヘルツェゴビナ☆ 勝点４ 得失点差−１ 総得点５
５位 パラグアイ☆ 勝点４ 得失点差−２ 総得点２
６位 セネガル☆ 勝点３ 得失点差＋２ 総得点８
７位 イラン 勝点３ 得失点差±０ 総得点３
８位 韓国 勝点３ 得失点差−１ 総得点２
９位 アルジェリア△ 勝点３ 得失点差−２ 総得点２
10位 スコットランド▼ 勝点３ 得失点差−３ 総得点１
11位 ウルグアイ▼ 勝点２ 得失点差−１ 総得点３
12位 DRコンゴ△ 勝点１ 得失点差−１ 総得点１
編集部・注 ☆＝ベスト32進出決定、△＝最終戦が未消化、▼＝敗退決定
気になるのはやはり、ギリギリの８位に転落して絶体絶命の窮地に立つ韓国だ。グループＡ最終戦で南アフリカに０−１で敗れた直後はまだ３位ランキングの４位で、Optaによる突破率は94％を叩き出していたが、あれからの２日間で８位に落ち、突破率も31％に急落した。そしてＬ組の３位（ガーナ）が勝点４に達したため、８位以下が確定してしまった。
これで残る２グループの結果に運命を委ねることとなった。以下の２条件のどちらも実現すれば、韓国のグループリーグ突破が決まる。
「アルジェリアが負けるか、アルジェリアが２点差で勝利」
「DRコンゴが負けるか、引き分けるか、ウズベキスタンが５点差以内で勝つか」
３位ランキングで９位につけるアルジェリアのグループＪ。勝点３の得失点差が−２で、韓国とかなり僅差の立場のアルジェリアは、グループ２位で勝点３、得失点差±０のオーストリアと雌雄を決する。韓国が生き残るためには「アルジェリアが負けるか、アルジェリアが２点差で勝利」が必要。後者の結果となれば、オーストリアがグループ３位に落ち、３位ランキングでも韓国を上回れなくなる。
３位ランキングで最下位のDRコンゴが戦うグループＫ。DRコンゴは現在勝点が１しかないだけに、グループ最終戦でウズベキスタンに勝つしかない。もしDRコンゴが負けた場合はそのスコアによってウズベキスタンにも突破の可能性が出てくる。現在勝点０で得失点差が−７の総得点が１。よって「DRコンゴが負けるか、引き分けるか、ウズベキスタンが５点差以内で勝つか」が、韓国の生き残り条件となる。
はたしてアジアの虎はサバイバルを果たせるのか。最後の審判はまもなく下される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神