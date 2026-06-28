ベリンガム＆ケインがゴール！役者揃い踏みのイングランド、２−０快勝で１位通過！パナマは３連敗＆無得点で敗退【W杯】
イングランド代表が現地６月27日、北中米ワールドカップのL組最終節で、パナマ代表とニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで対戦した。
連敗で最下位での敗退が決まっているパナマに対し、１勝１分で首位のイングランドは、立ち上がりから押し込む。ただ、なかなか決定的な場面を作れない。
給水タイム明けの26分には、ホセ・ルイス・ロドリゲスにペナルティエリア内から鋭いシュートを浴びるが、守護神ピックフォードの好守で凌ぐ。
45分＋３分にはゴール前でケインが倒され、好位置でFKを獲得。ラッシュフォードがカーブをかけたシュートを放つも曲がり切らず、枠の右に外れる。
０−０で引き分けた前節のガーナ戦に続き、もどかしい展開が続くなか、62分に12本目のシュートでようやくスコアを動かす。CKから、10番を背負うベリンガムが上手く左足で押し込んだ。
さらに直後の67分、ベリンガムのクロスから、今度は９番のケインがヘッドで叩き込み、あっという間にリードを広げる。ケインはリネカーを抜き、イングランド代表最多のW杯11点目となった。
トゥヘル監督が率いるチームはその後もチャンスを作ったが、これ以上得点は生まれず。２−０でタイムアップの笛が吹かれた。
クロアチア戦（４−２）以来、２試合ぶりに勝利したイングランドが勝点を７に伸ばし、L組１位でフィニッシュした。一方、２大会ぶり２回目のW杯出場となったパナマは、３連敗、それも無得点でアメリカを去ることとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】役者揃い踏み！10番ベリンガム＆９番ケインの鮮烈弾
連敗で最下位での敗退が決まっているパナマに対し、１勝１分で首位のイングランドは、立ち上がりから押し込む。ただ、なかなか決定的な場面を作れない。
給水タイム明けの26分には、ホセ・ルイス・ロドリゲスにペナルティエリア内から鋭いシュートを浴びるが、守護神ピックフォードの好守で凌ぐ。
０−０で引き分けた前節のガーナ戦に続き、もどかしい展開が続くなか、62分に12本目のシュートでようやくスコアを動かす。CKから、10番を背負うベリンガムが上手く左足で押し込んだ。
さらに直後の67分、ベリンガムのクロスから、今度は９番のケインがヘッドで叩き込み、あっという間にリードを広げる。ケインはリネカーを抜き、イングランド代表最多のW杯11点目となった。
トゥヘル監督が率いるチームはその後もチャンスを作ったが、これ以上得点は生まれず。２−０でタイムアップの笛が吹かれた。
クロアチア戦（４−２）以来、２試合ぶりに勝利したイングランドが勝点を７に伸ばし、L組１位でフィニッシュした。一方、２大会ぶり２回目のW杯出場となったパナマは、３連敗、それも無得点でアメリカを去ることとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】役者揃い踏み！10番ベリンガム＆９番ケインの鮮烈弾