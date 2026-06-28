信用残ランキング【買い残減少】 Ｊディスプレ、三菱ＵＦＪ、三菱重
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※6月19日信用買い残の6月12日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1553銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -3,491 55,984 3.22
２．<8306> 三菱ＵＦＪ -2,059 26,833 12.47
３．<7011> 三菱重 -1,874 25,539 25.44
４．<6857> アドテスト -1,651 3,183 2.74
５．<7012> 川重 -1,380 14,676 13.41
６．<5411> ＪＦＥ -1,143 5,197 8.38
７．<7013> ＩＨＩ -1,028 23,018 43.56
８．<8136> サンリオ -1,020 41,229 30.20
９．<8411> みずほＦＧ -849 7,018 12.35
10．<4689> ラインヤフー -848 13,621 44.43
11．<5202> 板硝子 -841 5,128 1005.63
12．<2492> インフォＭＴ -786 1,673 1.90
13．<4385> メルカリ -774 1,090 3.80
14．<9984> ＳＢＧ -740 32,854 8.04
15．<285A> キオクシア -690 10,736 12.09
16．<8303> ＳＢＩ新生銀 -587 13,531 90.57
17．<9201> ＪＡＬ -559 2,521 19.16
18．<4506> 住友ファーマ -554 8,728 27.29
19．<8604> 野村 -528 11,564 27.38
20．<6702> 富士通 -518 6,792 43.66
21．<6981> 村田製 -491 5,180 3.64
22．<6526> ソシオネクス -432 6,441 5.88
23．<7966> リンテック -408 589 28.34
24．<6594> ニデック -399 5,118 16.85
25．<4568> 第一三共 -396 7,010 53.92
26．<6506> 安川電 -347 1,999 5.30
27．<3778> さくらネット -341 2,197 1.87
28．<3482> ロードスター -328 646 184.60
29．<9506> 東北電 -311 3,435 105.39
30．<4204> 積水化 -311 2,444 7.59
31．<8473> ＳＢＩ -307 9,024 82.49
32．<6723> ルネサス -289 2,090 3.10
33．<6315> ＴＯＷＡ -283 2,607 9.03
34．<6503> 三菱電 -270 2,942 17.48
35．<6472> ＮＴＮ -263 1,184 2.45
36．<7272> ヤマハ発 -258 2,176 16.05
37．<7182> ゆうちょ銀 -257 1,278 5.22
38．<7238> ブレーキ -254 5,479 27.48
39．<4680> ラウンドワン -230 3,148 6.57
40．<6902> デンソー -230 3,894 16.44
41．<3101> 東洋紡 -225 907 14.90
42．<6330> 東洋エンジ -222 4,433 4.78
43．<5121> 藤コンポ -215 214 5.44
44．<6464> ツバキナカ -213 1,251 2.51
45．<5110> 住友ゴ -201 963 29.55
46．<6742> 京三 -200 365 1.70
47．<9831> ヤマダＨＤ -193 731 1.51
48．<4047> 関電化 -190 668 9.02
49．<3436> ＳＵＭＣＯ -188 2,062 1.17
50．<4666> パーク２４ -188 556 11.31
株探ニュース
※6月19日信用買い残の6月12日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1553銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -3,491 55,984 3.22
２．<8306> 三菱ＵＦＪ -2,059 26,833 12.47
３．<7011> 三菱重 -1,874 25,539 25.44
４．<6857> アドテスト -1,651 3,183 2.74
５．<7012> 川重 -1,380 14,676 13.41
６．<5411> ＪＦＥ -1,143 5,197 8.38
７．<7013> ＩＨＩ -1,028 23,018 43.56
８．<8136> サンリオ -1,020 41,229 30.20
９．<8411> みずほＦＧ -849 7,018 12.35
10．<4689> ラインヤフー -848 13,621 44.43
11．<5202> 板硝子 -841 5,128 1005.63
12．<2492> インフォＭＴ -786 1,673 1.90
13．<4385> メルカリ -774 1,090 3.80
14．<9984> ＳＢＧ -740 32,854 8.04
15．<285A> キオクシア -690 10,736 12.09
16．<8303> ＳＢＩ新生銀 -587 13,531 90.57
17．<9201> ＪＡＬ -559 2,521 19.16
18．<4506> 住友ファーマ -554 8,728 27.29
19．<8604> 野村 -528 11,564 27.38
20．<6702> 富士通 -518 6,792 43.66
21．<6981> 村田製 -491 5,180 3.64
22．<6526> ソシオネクス -432 6,441 5.88
23．<7966> リンテック -408 589 28.34
24．<6594> ニデック -399 5,118 16.85
25．<4568> 第一三共 -396 7,010 53.92
26．<6506> 安川電 -347 1,999 5.30
27．<3778> さくらネット -341 2,197 1.87
28．<3482> ロードスター -328 646 184.60
29．<9506> 東北電 -311 3,435 105.39
30．<4204> 積水化 -311 2,444 7.59
31．<8473> ＳＢＩ -307 9,024 82.49
32．<6723> ルネサス -289 2,090 3.10
33．<6315> ＴＯＷＡ -283 2,607 9.03
34．<6503> 三菱電 -270 2,942 17.48
35．<6472> ＮＴＮ -263 1,184 2.45
36．<7272> ヤマハ発 -258 2,176 16.05
37．<7182> ゆうちょ銀 -257 1,278 5.22
38．<7238> ブレーキ -254 5,479 27.48
39．<4680> ラウンドワン -230 3,148 6.57
40．<6902> デンソー -230 3,894 16.44
41．<3101> 東洋紡 -225 907 14.90
42．<6330> 東洋エンジ -222 4,433 4.78
43．<5121> 藤コンポ -215 214 5.44
44．<6464> ツバキナカ -213 1,251 2.51
45．<5110> 住友ゴ -201 963 29.55
46．<6742> 京三 -200 365 1.70
47．<9831> ヤマダＨＤ -193 731 1.51
48．<4047> 関電化 -190 668 9.02
49．<3436> ＳＵＭＣＯ -188 2,062 1.17
50．<4666> パーク２４ -188 556 11.31
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