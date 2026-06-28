　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※6月19日信用買い残の6月12日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1553銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ　　　-3,491　　 55,984　　　3.22
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-2,059　　 26,833　　 12.47
３．<7011> 三菱重 　　　 　　-1,874　　 25,539　　 25.44
４．<6857> アドテスト 　 　　-1,651　　　3,183　　　2.74
５．<7012> 川重 　　　　 　　-1,380　　 14,676　　 13.41
６．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　-1,143　　　5,197　　　8.38
７．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　-1,028　　 23,018　　 43.56
８．<8136> サンリオ 　　 　　-1,020　　 41,229　　 30.20
９．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-849　　　7,018　　 12.35
10．<4689> ラインヤフー　　　　-848　　 13,621　　 44.43
11．<5202> 板硝子 　　　 　　　-841　　　5,128　 1005.63
12．<2492> インフォＭＴ　　　　-786　　　1,673　　　1.90
13．<4385> メルカリ 　　 　　　-774　　　1,090　　　3.80
14．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-740　　 32,854　　　8.04
15．<285A> キオクシア 　 　　　-690　　 10,736　　 12.09
16．<8303> ＳＢＩ新生銀　　　　-587　　 13,531　　 90.57
17．<9201> ＪＡＬ 　　　 　　　-559　　　2,521　　 19.16
18．<4506> 住友ファーマ　　　　-554　　　8,728　　 27.29
19．<8604> 野村 　　　　 　　　-528　　 11,564　　 27.38
20．<6702> 富士通 　　　 　　　-518　　　6,792　　 43.66
21．<6981> 村田製 　　　 　　　-491　　　5,180　　　3.64
22．<6526> ソシオネクス　　　　-432　　　6,441　　　5.88
23．<7966> リンテック 　 　　　-408　　　　589　　 28.34
24．<6594> ニデック 　　 　　　-399　　　5,118　　 16.85
25．<4568> 第一三共 　　 　　　-396　　　7,010　　 53.92
26．<6506> 安川電 　　　 　　　-347　　　1,999　　　5.30
27．<3778> さくらネット　　　　-341　　　2,197　　　1.87
28．<3482> ロードスター　　　　-328　　　　646　　184.60
29．<9506> 東北電 　　　 　　　-311　　　3,435　　105.39
30．<4204> 積水化 　　　 　　　-311　　　2,444　　　7.59
31．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-307　　　9,024　　 82.49
32．<6723> ルネサス 　　 　　　-289　　　2,090　　　3.10
33．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-283　　　2,607　　　9.03
34．<6503> 三菱電 　　　 　　　-270　　　2,942　　 17.48
35．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　-263　　　1,184　　　2.45
36．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-258　　　2,176　　 16.05
37．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-257　　　1,278　　　5.22
38．<7238> ブレーキ 　　 　　　-254　　　5,479　　 27.48
39．<4680> ラウンドワン　　　　-230　　　3,148　　　6.57
40．<6902> デンソー 　　 　　　-230　　　3,894　　 16.44
41．<3101> 東洋紡 　　　 　　　-225　　　　907　　 14.90
42．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-222　　　4,433　　　4.78
43．<5121> 藤コンポ 　　 　　　-215　　　　214　　　5.44
44．<6464> ツバキナカ 　 　　　-213　　　1,251　　　2.51
45．<5110> 住友ゴ 　　　 　　　-201　　　　963　　 29.55
46．<6742> 京三 　　　　 　　　-200　　　　365　　　1.70
47．<9831> ヤマダＨＤ 　 　　　-193　　　　731　　　1.51
48．<4047> 関電化 　　　 　　　-190　　　　668　　　9.02
49．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-188　　　2,062　　　1.17
50．<4666> パーク２４ 　 　　　-188　　　　556　　 11.31

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