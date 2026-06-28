　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※6月19日信用売り残の6月12日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1553銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3191> ジョイ本田 　 　　-2,246　　　　374　　　0.15
２．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-1,252　　　5,918　　 42.61
３．<7962> キングジム 　 　　　-585　　　　452　　　0.10
４．<8628> 松井 　　　　 　　　-547　　　　162　　　4.01
５．<3315> 日本コークス　　　　-278　　　1,375　　　8.11
６．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-229　　　　643　　 10.88
７．<3962> チェンジＨＤ　　　　-200　　　　433　　　3.35
８．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-198　　　1,262　　 67.97
９．<2168> パソナＧ 　　 　　　-196　　　　183　　　1.74
10．<7261> マツダ 　　　 　　　-178　　　　515　　　8.13
11．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-177　　　　678　　　6.95
12．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-153　　　2,149　　 20.46
13．<6966> 三井ハイテク　　　　-122　　　　393　　 10.80
14．<8267> イオン 　　　 　　　-107　　　2,306　　　2.85
15．<6986> 双葉電 　　　 　　　-102　　　　382　　　1.96
16．<3480> ＪＳＢ 　　　　　　　-97　　　　　6　　　6.18
17．<6240> ヤマシン―Ｆ 　　　　-95　　　　260　　　3.17
18．<9101> 郵船 　　　　　　　　-90　　　　267　　　7.53
19．<7383> ネットプロ 　　　　　-85　　　　377　　 22.18
20．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　-81　　　1,972　　　2.40
21．<4933> Ｉｎｅ 　　　　　　　-80　　　　305　　　1.11
22．<2337> いちご 　　　　　　　-78　　　　290　　　3.28
23．<9533> 邦ガス 　　　　　　　-77　　　　212　　　0.42
24．<5408> 中山鋼 　　　　　　　-77　　　　356　　　2.62
25．<2491> Ｖコマース 　　　　　-76　　　　471　　　2.03
26．<8012> 長瀬産 　　　　　　　-75　　　　 74　　　3.62
27．<7313> ＴＳテック 　　　　　-75　　　　161　　　0.86
28．<6753> シャープ 　　　　　　-73　　　2,642　　　1.88
29．<4004> レゾナック 　　　　　-71　　　　212　　　6.25
30．<8729> ソニーＦＧ 　　　　　-67　　　7,626　　 15.56
31．<4228> 積化成 　　　　　　　-60　　　　 73　　　5.96
32．<7381> ＣＣＩＧ 　　　　　　-56　　　　171　　　3.45
33．<9107> 川崎汽 　　　　　　　-56　　　　585　　　3.68
34．<6464> ツバキナカ 　　　　　-56　　　　498　　　2.51
35．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　　　　　-56　　　　119　　 11.06
36．<6146> ディスコ 　　　　　　-54　　　　289　　　1.31
37．<6178> 日本郵政 　　　　　　-52　　　　180　　　3.43
38．<8002> 丸紅 　　　　　　　　-46　　　　203　　 11.93
39．<5262> 日ヒュム 　　　　　　-45　　　1,143　　　1.36
40．<9433> ＫＤＤＩ 　　　　　　-45　　　　844　　　1.10
41．<7979> 松風 　　　　　　　　-45　　　　 37　　　1.21
42．<2501> サッポロＨＤ 　　　　-44　　　　570　　　0.26
43．<1419> タマホーム 　　　　　-44　　　1,257　　　0.20
44．<9424> 日本通信 　　　　　　-44　　　1,075　　 12.03
45．<4569> 杏林製薬 　　　　　　-43　　　　168　　　1.31
46．<7011> 三菱重 　　　　　　　-43　　　1,003　　 25.44
47．<6472> ＮＴＮ 　　　　　　　-42　　　　483　　　2.45
48．<7244> 市光工 　　　　　　　-41　　　　193　　　1.51
49．<1911> 住友林 　　　　　　　-37　　　　109　　 31.46
50．<5831> しずおかＦＧ 　　　　-37　　　　127　　　5.49

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