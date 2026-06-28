信用残ランキング【売り残減少】 ジョイ本田、ＮＴＴ、キングジム
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※6月19日信用売り残の6月12日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1553銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3191> ジョイ本田 -2,246 374 0.15
２．<9432> ＮＴＴ -1,252 5,918 42.61
３．<7962> キングジム -585 452 0.10
４．<8628> 松井 -547 162 4.01
５．<3315> 日本コークス -278 1,375 8.11
６．<2146> ＵＴ -229 643 10.88
７．<3962> チェンジＨＤ -200 433 3.35
８．<9501> 東電ＨＤ -198 1,262 67.97
９．<2168> パソナＧ -196 183 1.74
10．<7261> マツダ -178 515 8.13
11．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -177 678 6.95
12．<5401> 日本製鉄 -153 2,149 20.46
13．<6966> 三井ハイテク -122 393 10.80
14．<8267> イオン -107 2,306 2.85
15．<6986> 双葉電 -102 382 1.96
16．<3480> ＪＳＢ -97 6 6.18
17．<6240> ヤマシン―Ｆ -95 260 3.17
18．<9101> 郵船 -90 267 7.53
19．<7383> ネットプロ -85 377 22.18
20．<4661> ＯＬＣ -81 1,972 2.40
21．<4933> Ｉｎｅ -80 305 1.11
22．<2337> いちご -78 290 3.28
23．<9533> 邦ガス -77 212 0.42
24．<5408> 中山鋼 -77 356 2.62
25．<2491> Ｖコマース -76 471 2.03
26．<8012> 長瀬産 -75 74 3.62
27．<7313> ＴＳテック -75 161 0.86
28．<6753> シャープ -73 2,642 1.88
29．<4004> レゾナック -71 212 6.25
30．<8729> ソニーＦＧ -67 7,626 15.56
31．<4228> 積化成 -60 73 5.96
32．<7381> ＣＣＩＧ -56 171 3.45
33．<9107> 川崎汽 -56 585 3.68
34．<6464> ツバキナカ -56 498 2.51
35．<8725> ＭＳ＆ＡＤ -56 119 11.06
36．<6146> ディスコ -54 289 1.31
37．<6178> 日本郵政 -52 180 3.43
38．<8002> 丸紅 -46 203 11.93
39．<5262> 日ヒュム -45 1,143 1.36
40．<9433> ＫＤＤＩ -45 844 1.10
41．<7979> 松風 -45 37 1.21
42．<2501> サッポロＨＤ -44 570 0.26
43．<1419> タマホーム -44 1,257 0.20
44．<9424> 日本通信 -44 1,075 12.03
45．<4569> 杏林製薬 -43 168 1.31
46．<7011> 三菱重 -43 1,003 25.44
47．<6472> ＮＴＮ -42 483 2.45
48．<7244> 市光工 -41 193 1.51
49．<1911> 住友林 -37 109 31.46
50．<5831> しずおかＦＧ -37 127 5.49
株探ニュース
※6月19日信用売り残の6月12日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1553銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3191> ジョイ本田 -2,246 374 0.15
２．<9432> ＮＴＴ -1,252 5,918 42.61
３．<7962> キングジム -585 452 0.10
４．<8628> 松井 -547 162 4.01
５．<3315> 日本コークス -278 1,375 8.11
６．<2146> ＵＴ -229 643 10.88
７．<3962> チェンジＨＤ -200 433 3.35
８．<9501> 東電ＨＤ -198 1,262 67.97
９．<2168> パソナＧ -196 183 1.74
10．<7261> マツダ -178 515 8.13
11．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -177 678 6.95
12．<5401> 日本製鉄 -153 2,149 20.46
13．<6966> 三井ハイテク -122 393 10.80
14．<8267> イオン -107 2,306 2.85
15．<6986> 双葉電 -102 382 1.96
16．<3480> ＪＳＢ -97 6 6.18
17．<6240> ヤマシン―Ｆ -95 260 3.17
18．<9101> 郵船 -90 267 7.53
19．<7383> ネットプロ -85 377 22.18
20．<4661> ＯＬＣ -81 1,972 2.40
21．<4933> Ｉｎｅ -80 305 1.11
22．<2337> いちご -78 290 3.28
23．<9533> 邦ガス -77 212 0.42
24．<5408> 中山鋼 -77 356 2.62
25．<2491> Ｖコマース -76 471 2.03
26．<8012> 長瀬産 -75 74 3.62
27．<7313> ＴＳテック -75 161 0.86
28．<6753> シャープ -73 2,642 1.88
29．<4004> レゾナック -71 212 6.25
30．<8729> ソニーＦＧ -67 7,626 15.56
31．<4228> 積化成 -60 73 5.96
32．<7381> ＣＣＩＧ -56 171 3.45
33．<9107> 川崎汽 -56 585 3.68
34．<6464> ツバキナカ -56 498 2.51
35．<8725> ＭＳ＆ＡＤ -56 119 11.06
36．<6146> ディスコ -54 289 1.31
37．<6178> 日本郵政 -52 180 3.43
38．<8002> 丸紅 -46 203 11.93
39．<5262> 日ヒュム -45 1,143 1.36
40．<9433> ＫＤＤＩ -45 844 1.10
41．<7979> 松風 -45 37 1.21
42．<2501> サッポロＨＤ -44 570 0.26
43．<1419> タマホーム -44 1,257 0.20
44．<9424> 日本通信 -44 1,075 12.03
45．<4569> 杏林製薬 -43 168 1.31
46．<7011> 三菱重 -43 1,003 25.44
47．<6472> ＮＴＮ -42 483 2.45
48．<7244> 市光工 -41 193 1.51
49．<1911> 住友林 -37 109 31.46
50．<5831> しずおかＦＧ -37 127 5.49
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