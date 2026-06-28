ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、米フィラデルフィアでグループL第3節のクロアチア―ガーナ戦が行われ、クロアチアが2-1で勝利した。決勝トーナメント（T）進出の可能性を残していた韓国だが、クロアチアの勝利でいよいよ絶体絶命。敗退の大ピンチに陥った。

クロアチアは前半31分、スチッチが先制弾。追いかけるガーナは後半28分にセットプレーからルカッセンが同点ゴール。VARが介入したが、認められた。しかし、クロアチアは同38分にモドリッチのCKからブラシッチがヘディングで勝ち越し弾を決めた。

A組で1勝2敗、勝ち点3の3位だった韓国は、決勝トーナメント（T）進出へ崖っぷち。この試合でクロアチアが勝利するか引き分ければ、さらなる窮地に追い込まれる状況だった。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。クロアチア―ガーナ戦前の段階で、韓国（勝ち点3、得失点差-1、総得点2）は3位グループの中で決勝T進出圏ギリギリの8番手だった。

クロアチア―ガーナ戦の結果、この組の3位はガーナに。勝ち点4で、韓国の8番手は変わらなかった。この日はL→K→J組の順に行われ、決勝T進出32チームが決定。韓国は残るK組、J組の3位チームのどちらかに及ばない時点で敗退が決まる。

■韓国の進出条件

以下の2つどちらも必要になる。

（１）K組＝ウズベキスタンがコンゴ民主共和国に引き分け、またはウズベキスタンが5点差以内の勝利

（２）J組＝アルジェリアがオーストリアに敗戦、またはアルジェリアが2点差以上の勝利



（THE ANSWER編集部）