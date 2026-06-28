「iOS 27」の「Apple Wallet」には、物理的なカードをインポートする機能が追加されています。

Apple Walletでは、すでにクレジットカードや運転免許証（米国）、交通系ICカード、搭乗券、イベントチケット、クルマのキー、家の鍵、ホテルのルームキーなどが保存できます。そしてiOS 27では、物理的なカード類、チケット、会員証などをApple Walletにインポートできるようになりました。

アップルの説明によると、手持ちのポイントカードや会員証を簡単にApple Walletへ登録し、デジタルパスとして一元管理できるようになります。登録方法はカメラアプリ（Siriモード）で物理カードをスキャンするか、デジタルカードのスクリーンショットを撮るだけ。Walletアプリ内から直接作成することも可能です。登録したカードは、iPhoneやApple Watchの画面にバーコードやQRコードとして表示させ、店頭ですぐに利用できます。

まだすべてのサービスがデジタルパスに対応しているわけではありませんが、iOS 27によって、さまざまな情報をApple Walletに集約できるようになります。これで、物理的な財布も少しスリムになりそうです。

Source: 9to5Mac

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