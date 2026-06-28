▽20分1本

荒井優希、渡辺未詩、●辰巳リカ＆鈴芽（17分59秒 エビ固め）山下実優、中島翔子○、ハイパーミサヲ＆上原わかな

※ウラカンラナ・インベルティダ

東京女子プロレスは27日、東京・両国KFCホールで「TJPW SPRING TOUR 2026 〜NEXT DOOR〜FINAL」を開催した。7・18後楽園でのプリンセスタッグ王座挑戦が決まっていながら、断固拒否の姿勢を貫いていた享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）がついに挑戦を受諾。王者組の白昼夢（渡辺未詩＆辰巳リカ）とのタイトル戦が正式に決定した。

白昼夢は6・7後楽園で瑞希＆高見汐珠を退けて初Vに成功すると、次期挑戦者に享楽共鳴を指名。享楽共鳴は「今じゃない」と拒否したものの、白昼夢はさすまたで捕獲して受諾を強要した結果、王座戦が決まってしまった。だが、その後も享楽共鳴は挑戦拒否を掲げ、18日のタイトルマッチ調印式では出席をボイコット。変装してニセ記者として記者会見に侵入し、白昼夢のみのサインが入った調印書を強奪してしまった。

そして、6・21名古屋では渡辺vsミサヲ、辰巳vs中島のシングルマッチでの前哨戦が行われ、ミサヲが曲者ぶりを存分に発揮し、渡辺にフォール勝ち。中島は辰巳と15分時間切れ引き分けに終わった。試合後、勝ったミサヲは上機嫌だったが、中島は「1対1で勝てないんだったら、今じゃないなって思いました」と拒否の姿勢を変えなかった。

両国大会では、7・18後楽園での3大タイトル戦のトリプル前哨戦として、王者チームの荒井優希（プリンセス・オブ・プリンセス王者）＆渡辺＆辰巳＆鈴芽（インターナショナル・プリンセス王者）と、挑戦者チームの山下実優（プリプリ王座挑戦者）＆中島＆ミサヲ＆上原わかな（インター王座挑戦者）に分かれて戦った。

中島はまだサインをしていない調印書を手に入場し、ミサヲが「我々はまだ調印書にサインしてません。でも、カードを組まれたからには負けるわけにはいかない」と宣言して開戦。この日もコーナーマットをミサヲが外すと、それを奪った白昼夢が敵軍をぶっ叩いていった。上原がマウントを取ると、鈴芽にエルボー連打。荒井と山下が鬼気迫る表情で壮絶なエルボーのラリーに。山下が荒井にリターンクラッシュを叩き込めば、荒井がサソリ固めで反撃。山下が荒井に強烈な蹴りを見舞えば、荒井は再びサソリで絞り上げるもカット。辰巳が中島にヒップアタック連弾。渡辺が中島を強引にジャイアントスイングでぶん回すと、辰巳がヒップアタックで追撃。白昼夢エタニティを回避した中島は辰巳にトペ発射。鈴芽がフェースクラッシャーで上原を排除すれば、荒井は山下をフルネルソンバスターで排除。白昼夢が白昼夢エタニティを中島に炸裂するもカット。ミサヲが渡辺にヒザを叩き込むと、中島が辰巳にウラカンラナ・インベルティダを鮮やかに決めて電撃の3カウントを奪った。

辰巳から直接勝利を挙げた中島が「今じゃないって思ってたけど、それはウソで、勇気が出ました。ミサヲとベルトを獲りたい！」と言えば、ミサヲも「一緒にベルトを獲り戻しましょう」と呼応。中島がセコンドに「調印書とペン、持ってきて！」と指示。享楽共鳴がサインを入れて、ついに調印が成立した。中島が「指名されたから挑戦するんじゃなくて、私とミサヲが挑戦したいと思ったから挑戦する。答えは聞かない！」と叫べば、リカは「待ってた！」と答えると享楽共鳴の2人に張り手を見舞って退場した。

インター王者の鈴芽が「私もわかなもこんなもんじゃないよ。そうでしょ？」と問い掛けると、上原は涙で言葉が出ず。プリプリ王者の荒井は「山下さん、これが今の荒井優希です。昨年末、山下さんに秒殺されたあのときの荒井と違って。このプリンセス・オブ・プリンセスのベルトを持ったチャンピオンの荒井優希です。どう見えてますか？ 伝わってますか？」と言うと、山下は「分かってるよ。これが今の荒井ね。今の荒井は強いね。7月このベルトをかけて戦う。そして、この戦いに勝つのは私だよ。私が荒井優希を蹴り倒す。それだけは変わりません！」とマイク。荒井が山下にベルトを誇示し、敗れた王者チームはリングを降りた。

最後に中島は「あのベルト、前より輝いて見える気がします。絶対勝ちましょう。台風が来るかなと思ったんだけど。こんなにたくさんお客さんが来れるくらいに、台風にも勝ったわけだし。7月18日、後楽園。あのベルトを巻けるくらい輝きますから、皆さん、ぜひ、生き様を見に来てください！」と力強く締めくくった。

バックステージで中島は「7月18日、享楽共鳴でもう一回ベルト巻きます！ もう言うことはないです！ 勝つだけ！」、ミサヲも「巻きます！ 気持ちは一つです」と言葉少なながらも力を込めた。

かたや、辰巳は「素直じゃないな。今日だって、私は勝てたんですけど、わざと負けてあげました。じゃないと、火がつかないのかなとか思っちゃって。でも、やっとタイトルマッチがちゃんと正式に決まったので。また前哨戦もあるし、そこは私たちが取って、本番も取ります」、渡辺は「素直じゃない。私たちはずっと言っていたし」と同調。6・21名古屋で渡辺がミサヲに負けたことで、辰巳は渡辺のみ修行の必要性を説いていたが、この日も「（私は）負けてないです。勝ったんです。（名古屋での）未詩の負けは響いてるんで。やらせます！」と話していた。

7・18後楽園まで、あと1大会（7・4新木場）を残すのみ。同大会では荒井＆芦田美歩vs山下＆ハットリ桜、渡辺＆辰巳＆HIMAWARIvs中島＆ミサヲ＆愛野ユキ、鈴芽＆遠藤有栖vs上原わかな＆凍雅の3大王座前哨戦が行われる。また、大会前に練習生のさとうももが7・18後楽園でデビューすることが発表された。対戦カードは後日発表となる。さとうはアイドルグループ「原宿LAND」のメンバーで、今春高校に入学したばかりの15歳。DDTの佐藤大地の妹でもある。3・29両国国技館でのアイアンマンヘビーメタル級選手権試合時間差入場バトルロイヤルに出場し、その後、練習生として入団していた。さとうは「一生懸命、全力で頑張るのでよろしくお願いします！」とあいさつした。