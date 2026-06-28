香取慎吾「SNSぜっんぶ見ます」稲垣吾郎は弁明
俳優の稲垣吾郎（52）、草なぎ剛（51）、香取慎吾（49）が27日、都内で行われた映画『バナ穴 BANA_ANA』公開記念特別イベントに登場。香取が「SNSぜっんぶ見ます」と明かした。
【写真】草なぎ剛は第1子誕生！幸せいっぱいなイベントの模様
登壇者はSNSで本作の感想を呼びかけた。香取は「すごく僕は見るんです。全部見ます。コメントもぜっんぶ見ます」と明かした。
続けて「この2人は全っ然見ません！」と、草なぎと稲垣に水を向けた。すると稲垣は「ずっと見てます。携帯に『24時間見てますよ』って怒られるくらいですよ」と話していた。
今作は、2018年に公開されたオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか、現実なのか、妄想なのか。チグハグな出来事が次々と起こる予測不能な不条理エンターテインメントを描く。
イベントには3人のほか、ファーストサマーウイカ、趣里、鄭亜美、小澤征悦、吹越満、山内ケンジ監督が登場した。MCは木佐彩子が務めた。
【写真】草なぎ剛は第1子誕生！幸せいっぱいなイベントの模様
登壇者はSNSで本作の感想を呼びかけた。香取は「すごく僕は見るんです。全部見ます。コメントもぜっんぶ見ます」と明かした。
続けて「この2人は全っ然見ません！」と、草なぎと稲垣に水を向けた。すると稲垣は「ずっと見てます。携帯に『24時間見てますよ』って怒られるくらいですよ」と話していた。
今作は、2018年に公開されたオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか、現実なのか、妄想なのか。チグハグな出来事が次々と起こる予測不能な不条理エンターテインメントを描く。
イベントには3人のほか、ファーストサマーウイカ、趣里、鄭亜美、小澤征悦、吹越満、山内ケンジ監督が登場した。MCは木佐彩子が務めた。