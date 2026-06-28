高島誠トレーナーが解説…素早く安定したスローイング習得術

守備において、捕球から送球へスムーズに移行できない選手は多い。素早く安定したスローイングを実現するには、下半身主導の動きが不可欠。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、力まずに投げる体の使い方を習得する方法として「ランジからの骨盤回旋ドリル」を推奨している。

手投げになる子どもは下半身で送球のきっかけをつくれず、手を先に出してしまう。下半身主導で投げるには、踏み出した足にしっかり体重をかけ、骨盤を回転させる力を使う必要がある。前足の骨盤を回すか、後ろ足の骨盤を出すかは選手のタイプによるが、いずれにせよ骨盤の動きが投球のスイッチとなる。

この動きを習得するのが、足を前後に開いて行うエクササイズ「ランジ」の姿勢から、骨盤を鋭く回旋させるドリル。右投げなら左足を前に踏み出し、その姿勢を安定させることが大前提だ。「最初のランジが安定しないようでは、そもそも回るものも何もない」と高島さん。安定した姿勢を作り、骨盤を意識して素早く回していく。

骨盤回旋ができると、正面を向いてスローした際に変化が生まれる。力まなくても、腕が自然と後方に引き伸ばされる。腹部に力が入り、「しなり」が生まれるのだ。腕が後方から前方に戻ってくる“反動”を利用し、お腹でリリースする感覚だ。

注意点は、ボールを強く握り込まないこと。筋肉が硬直すると、トップを作っても「カチカチなので、動かなくなります」。速く動かすには適度に力を抜くことが重要。骨盤回旋を身に付ければ無駄な力が抜け、自然と腕が走るようになるはずだ。（First-Pitch編集部）