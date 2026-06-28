【追悼】中村玉緒さん「芸能界の女傑が愛された理由」

在りし日を偲ぶ

通夜が始まって２時間が経っても、弔問客が途絶えることはなかった--。

6月16日、女優の中村玉緒さん（享年86）の通夜が都内の桐ヶ谷斎場にて営まれ、約400人が最後のお別れに訪れた。

王貞治（86）、松平健（72）、浅田美代子（70）ら大物著名人たちも続々と参列。親交の厚かった和田アキ子（76）は場内で明石家さんま（70）を見つけ、談笑する場面もあったが、いざ報道陣のカメラを前にして故人との最後の思い出について聞かれると、あふれる涙をこらえきれず、言葉を詰まらせた。

玉緒さんが多くの人々に愛された理由を、芸能リポーターの石川敏男氏が語る。

「アッコさんはよく赤坂のパチンコ店で玉緒さんと並んで打っていたそうです。玉緒さんが『どうでっか？』と声をかけ、お腹が空いてそうと見るや『これ食べとき』とパンをわたしてくる。計算のない純粋さにアッコさんは胸を打たれました。愛嬌と飾らない人柄こそ、玉緒さんが多くの人に好かれた理由でしょう」

夫は世界的な銀幕スターの故・勝新太郎。豪快な人柄ゆえ、苦労も絶えなかった。

「勝新さんの会社が潰れて14億円の借金を背負った玉緒さんはバラエティ番組に精力的に出演して全額返済したのですが、一度もつらい顔を見せることはなかった。そういう気高いところも尊敬を集めていました」（同前）

半世紀以上にわたって日本のエンタメ業界を支えた女傑の笑顔と笑い声は、今も多くの人の心の中で生き続けている。

『FRIDAY』2026年7月10日号より