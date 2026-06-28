【大谷翔平】多様な球種を駆使し夢の20勝も…「″逆C字″型投球で無双域」

大谷が完全に不安を払拭し躍動感を見せる！

10試合で防御率0.74――。

規定投球回数に１回足りないものの、申し分のない数字だろう。ドジャース・大谷翔平（31）の今季の投手成績だ（日本時間６月９日現在）。動作解析の専門家で、筑波大学教授の川村卓(たかし)氏が語る。

「’23年9月に受けた右肘(ひじ)の手術（トミー・ジョン手術）後、初の登板となった昨季は恐る恐る投げている印象でした。今季は不安が完全に払拭(ふっしょく)できたのでしょう。躍動感のあるフォームで、以前より多様な球種を駆使できています」

’23年のエンゼルス時代（下段）と今季（上段）の投球を比べると、大谷の進化は一目瞭然だ。川村氏の解説を聞きたい。

今季の″無双″フォーム（上段）、エンゼルス時代（’23年）の投球（下段）

「，鯣羈咾垢襪函下段では右脚がやや曲がり、左膝(ひざ)は胸のロゴから離れています。上段は右脚が真っ直ぐ地面に伸びている。さらに左膝をロゴ近くまで上げることで、安定感が増しているんです」

△聾の位置を見てもらいたい。

「下は両肩をつなぐ線と地面がほぼ平行ですが、上は右肩が下がっている。両肩の位置にあえて″傾き″を作ることで、身体の反動を利用し右腕を振り上げやすくしています。さらに注目すべきは左足です。以前は左足の裏全体で一気に踏み込んでいましたが、今季はかかとからつま先と少し時間をかけて地面を踏んでいる。″間″を作ることで、打者のタイミングをとりづらくしているんです」

特徴的な″逆Ｃ字″

で特徴的なのは″逆Ｃ字″だ。

「下は上半身を大きく横にひねっています。当時はスイーパーなどの横に曲がるボールを多用していたので、理に適(かな)った投げ方でしょう。今季は△撚鮴發靴仁掌の傾きを利用し、腕を大きく縦に動かしている。右手から背中、お尻にかけ身体が″逆Ｃ字″になるほどしなっているのは、手術した右肘が完治した証拠です。

右足を見てください。通常は下のように、身体のバランスを保つためマウンドにつま先を残します。しかし上では浮いている。両肩の傾きを利用した、ダイナミックな動きを重視したのでしょう。つま先を残していると右足が地面を引きずり、動きにブレーキがかかりかねませんから。い離螢蝓璽垢任蓮∀咾鮨兇蟆爾蹐轡棔璽襪乏囘戮鬚弔韻蕕譴襪燭瓮好廛螢奪箸覆表弔吠儔修垢覽紊砲睛効です」

イ蓮△箸發北動感がある。下はお尻がやや一塁方向へ横に動いているが、上は縦に浮き上がるような印象だ。

「今季の大谷に不安要素はありません。カーブ、スライダー、カットボールと少なくとも７種類のボールを使いこなしている。無双(むそう)の域です。二刀流のため規定投球回をクリアできるかという課題はありますが、防御率は０点台か１点台前半を維持できるのではないでしょうか。夢の20勝も不可能ではないと思います」

大谷を、早くもサイ・ヤング賞候補の最右翼に推(お)す声が高まっている。

『FRIDAY』2026年6月26日・7月3日合併号