歌手・荻野目洋子が26日、自身のインスタグラムを更新。スペイン在住のモデルと食事をしたことを明かした。



【写真】再会したバルセロナ在住モデルと元アイドル 気の置けない2人の姿

荻野目は「バルセロナ在住のモデルの米田有希ちゃんと、久しぶりの再会！」と記し、2人が仲良く鉄板の前に座った写真には「もんじゃの夜！」の文字が入っている。「バルセロナでご主人の経営されている『宵宵祇園』という うどん屋さんも美味しいので毎回必ず行くし、家族ぐるみのお付き合いです。」とつづった。



さらに今回、食事をした店についても明かす。「お好み焼きも、もんじゃも両方ある『味音』(代々木)で食べました。このお店のオーナーは、以前私のマネージャー兼ダンサーをされていたクロマさんです！ 沢山お喋りして楽しい夜でした。また来まーす」と結んだ荻野目。フォロワーからは「お喋りが止まらないコースですね～」「素敵ですね」などの声が寄せられていた。



米田は10代の頃からモデルとして活動。デザイナーとしても活躍しており、スペイン・バルセロナ在住で1男3女のママでもある。荻野目は1968年生まれ、千葉県出身。84年にデビューし、85年の「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」が大ヒット。01年に元プロテニス選手の辻野隆三氏と結婚した。



（よろず～ニュース編集部）