PSAスラブを3段360度で飾れる！ ホゴダス「TCG-STA05」

記事ポイント ホゴダス「TCG-STA05」PSAスラブ3段360度展示ホゴダス「TCG-STA05」十字仕切り付き3段木製トレイホゴダス「TCG-STA05」チャコールブラック天然木仕上げ ホゴダス「TCG-STA05」PSAスラブ3段360度展示ホゴダス「TCG-STA05」十字仕切り付き3段木製トレイホゴダス「TCG-STA05」チャコールブラック天然木仕上げ

ホゴダスは、天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始しました。

PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる、トレーディングカードサプライ品ブランドのディスプレイタワーです。

コレクションを「しまう」から「飾って楽しむ」へ変える、チャコールブラック調仕上げの収納用品です。

ホゴダス「TCG-STA05」

販売開始日：2026年6月15日販売ショップ：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングサイズ：50×22.5×22.5cm重量：1600g素材：天然木(チャコールブラック調仕上げ)構造：3段式(各段 木製トレイ＋十字仕切り)回転機構：スチール製ボールベアリング内蔵台座：円形木製収納可能枚数：約100枚対応：マグネットカードローダー、フィギュアなど

「TCG-STA05」は、PSA・BGS・CGCグレーディングスラブやマグネットカードローダーを3段各4エリアに正面展示できる天然木製の回転ディスプレイタワーです。

カードを挟んで保護するマグネット式ホルダーや、専門機関が鑑定・封入した透明ケースを、ケースごと並べられる仕様です。

段ごとに区切られたタワー型の構造で、コレクションをしまうだけでなく、一覧で管理しながら眺められます。

チャコールブラック調の天然木仕上げは、ゲームルームやデスク周りに落ち着いたダークトーンを加えるデザインです。

トレーディングカードサプライ品ブランドのホゴダスが展開する、カードの保護・保管・展示にまつわるサプライ品です。

3段すべてに十字仕切り付きトレイを備えた正面展示

各段には、十字仕切りを備えた木製トレイがあります。

3段それぞれを4エリアに分けられるため、PSAスラブやマグネットローダーを整然と正面展示できます。

1・2段目は上段のトレイが天井となり、展示物を保護します。

最上段はオープン構造で、上から出し入れしやすい設計です。

気分に合わせてコレクションを入れ替えながら、カードを眺める配置を変えられます。

木製トレイと十字仕切りの組み合わせにより、段ごとにカードやローダーを分けて見せられます。

ベアリング式360度スムーズ回転で角度を変えて鑑賞

底面には円形の木製台座があり、スチール製ボールベアリングを内蔵しています。

軽い力でタワー全体が360度スムーズに回転します。

正面を変えながら、グレーディングスラブをあらゆる角度から鑑賞できます。

固定された棚では見えにくい側面も、タワーを回すことで眺められます。

デスク周りに置いたまま向きを変えられるため、並べたコレクションの表情を変えて楽しめる仕様です。

円形木製台座と回転機構を備えた構造が、カードを飾る収納としての見せ方を広げます。

チャコールブラック調の天然木仕上げが作る重厚感

本体は、チャコールブラック調に仕上げた天然木製です。

木目の質感を活かした落ち着いたダークトーンで、プラスチック製にはない重厚感があります。

ゲームルームやデスク周りのインテリアに自然に溶け込みながら、コレクターの空間を引き締める仕上がりです。

黒に近い色調の木製タワーは、透明ケースやマグネットカードローダーの中のカードを正面から見せる背景になります。

収納用品として置くだけでなく、コレクションを見せるためのディスプレイとして使えるアイテムです。

天然木の質感と3段式のタワー形状により、カードやフィギュアをまとめて飾る場所を作れます。

飾る収納としてカードやフィギュアをまとめて管理

「TCG-STA05」は、大切なコレクションを「しまう」のではなく「飾って楽しむ」ための収納です。

PSAスラブ、BGSグレーディングスラブ、CGCグレーディングスラブ、マグネットカードローダーを正面展示できます。

マグネットカードローダーやフィギュアなどを収納できるため、カード以外のコレクションも同じタワーに並べられます。

約100枚を収納できる仕様で、複数のカードをまとめて一覧管理できます。

3段に分かれた構造は、種類や気分に合わせて展示物を入れ替える使い方に合います。

デスクをコレクターの空間へ変える、見せるための木製ディスプレイタワーです。

製品仕様で分かるサイズと構造

本体サイズは50×22.5×22.5cmです。

重量は1600gで、素材にはチャコールブラック調仕上げの天然木が使われています。

構造は3段式で、各段に木製トレイと十字仕切りがあります。

回転機構にはスチール製ボールベアリングを内蔵し、台座は円形木製です。

収納可能枚数は約100枚で、マグネットカードローダーやフィギュアなどを入れられます。

サイズ、素材、回転機構、収納枚数が示されているため、置く場所や飾るコレクションを考えながら選べます。

「TCG-STA05」は、ケースに入れたカードを3段の木製トレイに並べ、回転させながら鑑賞できるディスプレイタワーです。

チャコールブラック調の天然木仕上げと360度回転により、デスク周りやゲームルームでコレクションを見せる収納として使えます。

ホゴダス「TCG-STA05」の紹介でした。

よくある質問

Q. ホゴダス「TCG-STA05」は何を展示できますか？

A. PSA・BGS・CGCグレーディングスラブやマグネットカードローダーを3段各4エリアに正面展示できます。

マグネットカードローダー、フィギュアなども収納可能です。

Q. ホゴダス「TCG-STA05」はどこで販売されていますか？

A. 販売ショップはAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングです。

ホゴダスは2026年6月15日に天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始しました。

Q. ホゴダス「TCG-STA05」の素材とサイズは？

A. 素材は天然木(チャコールブラック調仕上げ)です。

サイズは50×22.5×22.5cm、重量は1600gで、3段式の木製トレイと十字仕切りを備えています。

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