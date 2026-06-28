☆広島―阪神（１４：００・マツダスタジアム）広島＝岡本、阪神＝高橋

阪神は２７日の広島戦で２―３の逆転負け。２８日は開幕から９連勝中の高橋が先発する。開幕１０連勝となれば球団では３７年秋の御園生崇男（１１連勝）、４６年藤村富美男（１１連勝）、４７年御園生崇男（１３連勝）に次いで３人目４度目だ。

セ・リーグで開幕から１０連勝なら、６６年に１３連勝した堀内恒夫（巨人）、６８年に１０連勝した島田源太郎（大洋）、８２年に１１連勝した北別府学（広島）、０９年に１１連勝した川井雄太（中日）、２０年に１３連勝した菅野智之（巨人）に次ぎ、６人目となる。

高橋が無敵の１０連勝で、チームに白星をもたらすことができるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―中日（１７：００・神宮）ヤクルト＝吉村、中日＝金丸

☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：１５・横浜）ＤｅＮＡ＝石田裕、巨人＝井上

☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドーム）西武＝渡辺、日本ハム＝福島

☆ロッテ―ソフトバンク（１７：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、ソフトバンク＝松本晴

☆オリックス―楽天（１６：００・ほっともっと神戸）オリックス＝九里、楽天＝藤井

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順