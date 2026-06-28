黒部ダムの黒と湖の緑を表現した新作スイーツ5種！ 「黒部ダムスイーツ」

記事ポイント 大町市プロモーション委員会が黒部ダムをイメージした新作スイーツ5種類を販売開始「黒部ダムスイーツ」は黒部ダムの黒とダム湖の緑を食で表現した新商品7月1日から黒部ダムドリンクコーナーで3種類、9月1日から2種類を販売 大町市プロモーション委員会が黒部ダムをイメージした新作スイーツ5種類を販売開始「黒部ダムスイーツ」は黒部ダムの黒とダム湖の緑を食で表現した新商品7月1日から黒部ダムドリンクコーナーで3種類、9月1日から2種類を販売

大町市プロモーション委員会が、黒部ダムをイメージした新作スイーツ5種類を2026年7月1日(水)より販売開始します。

黒部ダムに携わる関係者スタッフによるプロジェクトチームから生まれた「黒部ダムスイーツ」です。

黒部ダムの黒とダム湖の緑を、見て・撮って・食べて楽しめるスイーツとして表現しています。

「黒部ダムスイーツ」

販売日時：第一弾 7月1日(水)〜販売場所：黒部ダムドリンクコーナー販売内容：もなか(2個セット) 650円(税込)、黒部ダムカレーまんスイーツ 850円(税込)、ドリンク 1000円(税込)販売日時：第二弾 9月1日(火)〜販売場所：黒部ダム展望台レストラン販売内容：かき氷、パフェ

「黒部ダムスイーツ」は、国内外から多くの観光客が訪れる黒部ダムに携わる関係者スタッフによるプロジェクトチームから生まれました。

「黒部ダムをもっと楽しんでもらいたい」「黒部ダムならではのスイーツが欲しい」という想いを持ったスタッフが集まり、黒部ダムの魅力を食で表現した新商品です。

見た目のインパクトだけではなく、味わいにもこだわり、それぞれの個性を楽しめる全5品が登場します。

黒部ダムの黒とダム湖の緑を表現したスイーツ

開発で着目したのは、黒部ダムをイメージする黒とダム湖の緑です。

試作や意見交換を重ねながら、黒部ダムの魅力を食で表現する商品開発に挑戦しています。

スタッフならではの視点と遊び心が詰まった、黒部ダムを食という切り口で楽しめるスイーツです。

7月に黒部ダムドリンクコーナーで販売される3種類

販売日時：第一弾 7月1日(水)〜販売場所：黒部ダムドリンクコーナー販売内容：もなか(2個セット) 650円(税込)販売内容：黒部ダムカレーまんスイーツ 850円(税込)販売内容：ドリンク 1000円(税込)

7月販売商品は、もなか、黒部ダムカレーまんスイーツ、ドリンクの3種類です。

黒部ダムの黒とダム湖の緑を表現したスイーツとして、黒部ダムドリンクコーナーで味わえます。

見て・撮って・食べて楽しめるスイーツとして、黒部ダムを訪れた際の食の楽しみを広げます。

スイーツデザインの数量限定アクリルチャーム

対象：商品購入後に希望した方内容：スイーツデザインのアクリルチャームをプレゼント数量：7月販売開始商品チャーム限定100個数量：9月販売商品チャーム限定50個

商品購入後に希望した方には、スイーツデザインのアクリルチャームがプレゼントされます。

7月販売開始商品と9月販売商品で数量が分かれている、数量限定のグッズです。

黒部ダムスイーツのデザインを、食べたあとにも手元で楽しめます。

黒部ダムカレーまんスイーツのお召し上がり方カード

対象：黒部ダムカレーまんスイーツを購入した方内容：お召し上がり方のカード

黒部ダムカレーまんスイーツを購入した方には、お召し上がり方のカードも渡されます。

黒部ダムカレーまんスイーツを食べる場面に添えられるカードです。

黒部ダムをイメージしたスイーツを、カードとあわせて楽しめます。

9月から黒部ダム展望台レストランで販売される2種類

販売日時：第二弾 9月1日(火)〜販売場所：黒部ダム展望台レストラン販売内容：かき氷販売内容：パフェ詳細：販売開始までに案内ページでお知らせ

9月販売商品は、かき氷とパフェの2種類です。

販売場所は黒部ダム展望台レストランで、第一弾とは異なる場所での展開です。

9月販売商品の詳細は、販売開始までに案内ページでお知らせされます。

黒部ダムの景観を象徴する色を取り入れたスイーツは、訪れた場所の印象を食の形でも残せる展開です。

もなかやドリンク、かき氷、パフェなど品目ごとに形が異なるため、立ち寄る時期や食べる場面に合わせて選ぶ楽しさもあります。

「黒部ダムスイーツ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「黒部ダムスイーツ」はいつから販売されますか？

A. 第一弾は7月1日(水)から販売されます。

販売場所は黒部ダムドリンクコーナーで、もなか、黒部ダムカレーまんスイーツ、ドリンクの3種類です。

Q. 9月から販売される商品は何ですか？

A. 第二弾として9月1日(火)から、黒部ダム展望台レストランでかき氷とパフェが販売されます。

詳細は販売開始までに案内ページでお知らせされます。

Q. アクリルチャームはどのようにもらえますか？

A. 商品購入後に希望した方へ、スイーツデザインのアクリルチャームがプレゼントされます。

7月販売開始商品チャームは限定100個、9月販売商品チャームは限定50個です。

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