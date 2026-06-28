約40万人来場の食フェスを100日間開催！ ブルースモービル「新宿グルメパーク大作戦」

記事ポイント ブルースモービル新宿グルメパーク大作戦9月開催大久保公園で4フードフェス約100日連続開催東京カレー万博2026やラー1グランプリ登場 ブルースモービル新宿グルメパーク大作戦9月開催大久保公園で4フードフェス約100日連続開催東京カレー万博2026やラー1グランプリ登場

ブルースモービルが、大型フードフェスプロジェクト「新宿グルメパーク大作戦」を開催します。

「東京カレー万博2026」「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」「町中華と餃子フェス」「ガーリックリスマス」の4つのイベントを連続開催する企画です。

全国の人気店・話題店が集結し、食を起点に人が集い、交流し、熱量を共有するリアルエンタメとして展開されます。

ブルースモービル「新宿グルメパーク大作戦」

イベント名：新宿グルメパーク大作戦会場：新宿区立大久保公園 特設会場アクセス：JR新大久保駅 徒歩7分／JR新宿駅 徒歩8分／西武新宿線 徒歩1分／東新宿駅 徒歩8分期間：2026年9月11日(金)〜2026年12月25日(金)入場料：無料(飲食代別途)飲食代：食券制でイベントにより変動主催：ブルースモービル共催：歌舞伎町タウン・マネージメント協力：歌舞伎町商店街振興組合、歌舞伎町二丁目町会

「新宿グルメパーク大作戦」は、フードフェスの聖地として親しまれてきた新宿・歌舞伎町の大久保公園を舞台にしたフードフェスプロジェクトです。

カレー、ラーメン、町中華、にんにく料理と、テーマの異なる食フェスが順に登場します。

会場では、全国の人気店・話題店によるメニューや参加型の企画を通して、秋から冬にかけて食のリアルエンタメを味わえます。

大久保公園に集まる4つの食フェス

本プロジェクトでは、4つのイベントがそれぞれ異なる切り口で食の魅力を発信します。

全国の人気店・話題店が集まる内容で、新宿・歌舞伎町エリアのさらなる賑わい創出と新たな魅力発信を目指す企画です。

東京カレー万博2026

イベント名：東京カレー万博2026〜カレーの可能性は無限大〜開催期間：2026年9月11日(金)〜2026年10月7日(水)X：@tokyocurryexpoInstagram：tokyocurryexpo

「東京カレー万博2026」は、全国の人気カレー店が集結するフードフェスです。

欧風カレー、スパイスカレー、南インドカレーなど、ジャンルを超えた名店が出店します。

ビリヤニやドーサなどの本格メニューに加え、自由な組み合わせを楽しめるトッピングステーションも展開予定です。

自分だけのカレープレートづくりを楽しめる体験型のフードフェスとして展開されます。

大つけ麺博 presents ラー1グランプリ

開催期間：2026年10月10日(土)〜2026年11月15日(日)優勝賞金：500万円食べ比べメニュー：800円X：@daitsukemenhakuInstagram：daitsukemenhaku

「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」は、全国のラーメン店が競い合うファン参加型のラーメンイベントです。

WEB予選とファン投票で選ばれた店舗が大久保公園に集結します。

来場者は食べ比べメニューなどを楽しみながら投票を行い、次世代ラーメン王の誕生を後押しできます。

店舗とファンが一体となって頂点を目指す、新しいスタイルのラーメンイベントとして開催されます。

町中華と餃子フェス

イベント名：町中華と餃子フェス -大久保公園で飲もうぜ-開催期間：2026年11月17日(火)〜2026年11月29日(日)販売予定：オリジナルの「町中華・餃子グッズ」

「町中華と餃子フェス -大久保公園で飲もうぜ-」は、餃子と町中華文化を掛け合わせたフードフェスです。

餃子はもちろん、チャーハン、麻婆豆腐、焼売など幅広いメニューが展開されます。

町中華カルチャーの魅力を食とグッズで楽しめるイベントです。

ガーリックリスマス

開催期間：2026年12月2日(水)〜2026年12月25日(金)テーマ：日本一くさくておいしいクリスマスメニュー例：アヒージョ、ガーリックステーキ、ペペロンチーノ

「ガーリックリスマス」は、大久保公園発の新しいクリスマスイベントです。

にんにく料理の魅力を存分に楽しめるフードフェスとしての開催です。

香り豊かなにんにく料理が集結予定で、歌舞伎町ならではの賑わいとクリスマスシーズンが融合します。

カレーの組み合わせづくりからラーメンの投票企画まで、食べるだけでなく選ぶ過程も楽しめる構成です。

町中華やにんにく料理のイベントも続くため、気分や季節に合わせて異なる食のテーマに触れられます。

ブルースモービル「新宿グルメパーク大作戦」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「新宿グルメパーク大作戦」はいつ開催されますか？

A. 2026年9月11日(金)から2026年12月25日(金)まで、新宿区立大久保公園 特設会場で開催されます。

Q. 入場料はかかりますか？

A. 入場料は無料です。

飲食代は別途必要で、食券制でイベントにより変動します。

Q. どのようなイベントが開催されますか？

A. 「東京カレー万博2026」「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」「町中華と餃子フェス」「ガーリックリスマス」の4つのイベントが連続開催されます。

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