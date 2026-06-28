◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽２回戦 北照８―０小樽潮陵＝７回コールド＝（２７日・エムデジ桜ケ丘）

南北北海道大会の１、２回戦１１試合が行われた。小樽潮陵は、センバツ出場の北照に０―８の７回コールドで敗戦。エース右腕・上林遼真（３年）は、父・弘樹監督（４６）率いる北照と７度目の対戦でも白星をつかむことができなかった。岩見沢農は、２８―１の５回コールドで夕張に大勝した。篠塚新投手（３年）は、三つ子の兄がやり投げで全国高校総体出場が決定。弟の拓（ひらく、３年）とともに甲子園に出場し、三つ子の同時全国出場を狙う。

高い壁に挑み続けた戦いが幕を閉じた。敗戦後、球場に鳴り響いたのは幼い頃から慣れ親しんだ校歌。上林の視線の先にはライバル校のユニホームを着た父の姿があった。「最後に北照と試合をすることができて、すごくうれしかった」。約２年３か月の高校野球生活が終わり、熱い思いがこみ上げた。

今春センバツ出場の打線に対し、緩急を使いながら立ち向かった。上手だけでなく、下手投げも交えながら、前半５回を１失点と好投。要所を締める投球を続けていたが、６回に捕まった。先頭打者の四球をきっかけに、この回だけで５安打を浴び６失点。６回途中で無念の降板となった。

２０２４年４月、文武両道と「打倒私学」を掲げて公立の小樽潮陵に入学した。主力を担った１年春からいきなり北照と激突すると、その後も対戦が続いた。

１年春から２年秋まで６季連続。３年春のみ対戦がなかったが、運命に導かれるように最後の夏、再び親子対決が実現した。結果は、７戦いずれもコールド負け。それでも、「結果的には勝つことが出来なかったけど、きょうが一番の試合」と胸を張り、最後に意地を見せた。

南北海道の名門を率いる父・上林監督は、０５年から母校の部長を務め、１７年に監督に就任。指揮官として春夏通じて３度の甲子園出場を果たす中、「小、中と（息子の）試合も見に行けず、教えることもできなかった」。それでも、高校ではグラウンドレベルの“特等席”から投球を見守り、「７回、一番良いところから見られてよかった。本当にナイスピッチング」。父、そして対戦校の監督目線で賛辞を送った。

卒業後は、大学に進学して野球を続ける予定だ。右腕は「より成長できるように頑張りたい。北照には勝ち進んで甲子園に行ってほしい」。父の記憶に刻んだ今夏の９８球。高校野球での親孝行を終え、次のステージに向かって歩み出す。（島山 知房）